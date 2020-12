Google down: Gmail in tilt e non solo in tutta Europa. Cosa è successo?

Google down: Gmail in tilt e non solo in tutta Europa.

Google down: Gmail in tilt e non solo in tutta Europa

Una delle caselle mail più utilizzate su scala planetaria è andata in down questa mattina, lunedì 14 dicembre 2020, con problemi segnalati in Italia, nelle principali capitali europee e in diversi luoghi del Mondo. Una situazione che ha creato panico generalizzato, specialmente per coloro che attraverso il servizio e-mail devono lavorare, gestire business o affari.

Problemi sono stati segnalati anche sulla piattaforma su Classroom, una delle piattaforme utilizzate per la didattica a distanza e su Youtube

E proprio su YouTube è una scimmia viola a informare gli utenti che “Something went wrong”: qualcosa è andato storto. “Siamo consapevoli che ci sono problemi di accesso a YouTube, stiamo lavorando per capire. Vi aggiorneremo se non appena avremo notizie”, scrive YouTube dal suo profilo Twitter.

Al momento sembrerebbe che i servizi siano in fase di riprese e risoluzione.

Problemi in lenta risoluzione

Stando alle comunicazione diffuse dopo i gravi disservizi di questa mattina, il servizio di Gmail si starebe lentamente rimettendo in moto a macchia di leopardo.