Giovani Imprenditori di Lecco e Sondrio, assegnate le deleghe ai vicepresidenti del Gruppo

La prima riunione dopo il recente rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio si è tenuta mercoledì 15 luglio 2026, in forma allargata a tutti i Soci del sodalizio.

mprenditori di Lecco e Sondrio, assegnate le deleghe ai vicepresidenti del Gruppo

L’incontro si è svolto presso la sede dell’azienda associata Industria Metallurgica Odobez di Pasturo, che ha ospitato il Consiglio composto dal Presidente Alessandro Goretti, dai Vicepresidenti Luca Agostoni, Stefano Fumagalli, Federica Lombardi, Roberto Riva e Federica Vairetti e dai Consiglieri Federica Piloni, Elisa Stucchi e Davide Tentorio.

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Nel corso della riunione il Consiglio Direttivo ha provveduto ad attribuire le deleghe ai Vicepresidenti.

Luca Agostoni, Roberto Riva e Federica Vairetti sono stati delegati a rappresentare il Gruppo Giovani Imprenditori di Lecco e Sondrio all’interno del movimento nazionale dei Giovani Imprenditori.

Sarà invece Stefano Fumagalli, Past President del Gruppo, a rappresentare il sodalizio in sede regionale dei Giovani Imprenditori lombardi.

Luca Agostoni, infine, rappresenterà il GGI nel Consiglio Generale di Confindustria Lecco e Sondrio, assieme ad Alessandro Goretti.

La visita all’Industria Metallurgica Odobez

A ospitare la riunione è stata l’azienda Industria Metallurgica Odobez, presso la propria sede di Pasturo, offrendo ai partecipanti l’opportunità di incontrare Lorenzo Odobez per un approfondimento sulla realtà aziendale e per una visita guidata.

«Ringrazio Lorenzo Odobez e la sua azienda per l’ospitalità. Visitare una realtà ultracentenaria significa confrontarsi con un esempio di impresa che ha saputo crescere e innovare nel tempo, contribuendo allo sviluppo del territorio» ha evidenziato Alessandro Goretti.

«Ringrazio i Colleghi che si sono resi disponibili ad assumere le deleghe che sono state attribuite oggi – ha proseguito -: sono incarichi di responsabilità per il nostro Gruppo, affinché possa essere rappresentato in modo incisivo portando un contributo qualificato ai tavoli di confronto territoriali, regionali e nazionali».

La storia dell’azienda di Pasturo

«Industria Metallurgica Odobez è una realtà storica, nata nel 1840 a Lecco, dove io rappresento la settima generazione», ha sottolineato Lorenzo Odobez, Technical Sales Engineer, ripercorrendo le tappe fondamentali della storia aziendale.

«Da piccola azienda, IMO si è progressivamente sviluppata, trasferendosi fino ad approdare a Pasturo, dove sorge oggi la nuova e moderna sede».

Lorenzo Odobez ha inoltre illustrato i nuovi progetti di sviluppo del plant, pensati per accompagnare la crescita dell’azienda, che oggi rappresenta una realtà di forgiatura altamente specializzata, in costante evoluzione sia sotto il profilo qualitativo sia sotto quello quantitativo, grazie anche agli importanti investimenti.

«Siamo in grado di realizzare qualsiasi tipo di componente, dai 5 grammi fino alle 30 tonnellate – ha concluso -, sia dal punto di vista geometrico sia per quanto riguarda la tipologia di acciaio impiegata».

Il confronto con i Giovani Imprenditori di Como

Dopo gli appuntamenti presso Industria Metallurgica Odobez, i Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio si sono incontrati con i Colleghi Giovani Imprenditori di Confindustria Como, assieme ai rispettivi Presidenti Alessandro Goretti e Mauro Baietti, per un aperitivo di networking e un confronto sul tema dell’Assemblea Annuale del Gruppo di Lecco e Sondrio.

L’Assemblea Annuale, organizzata in collaborazione con i Colleghi di Como, si terrà come da tradizione a Varenna.