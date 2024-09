Premiare le migliori esperienze e prassi aziendali nel territorio lecchese andando ad assegnare un riconoscimento a quelle che si sono distinte per avere contribuito a diffondere innovazione grazie alla propria attività. E' questo lo scopo che sta alla base del Premio "Innovazione d'Impresa Lecco e Provincia", organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Lecco. La prima edizione si aprirà nei prossimi giorni: la presentazione delle candidature sarà infatti possibile a partire da lunedì 23 settembre 2024 fino a venerdì 20 dicembre 2024.

Giovani di Confcommercio Lecco: nasce il Premio "Innovazione d'Impresa"

"L'idea è nata dall'esigenza di valorizzare il mondo dell'imprenditoria giovanile fornendo un riconoscimento tangibile e concreto - spiega il presidente del Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco, Mattia Maddaluno - L'obiettivo che ci siamo prefissati è quello di individuare una nuova generazione di modelli di imprenditori, orientati allo sviluppo della qualità dei servizi offerti e che voglia riqualificare il territorio sotto diversi fronti". E continua: "Vogliamo che Confcommercio Lecco sia vissuta come un luogo dove i giovani possano incontrarsi per confrontarsi e vedere valorizzati i loro progetti e i loro investimenti. Ringrazio il Direttivo del Gruppo Giovani composto da Nicolò Gerin, Francesca Maggi, Giulia Fasoli, Mattia Lunghi e Fabio Porchia che ha creduto in questo progetto e l'ha portato avanti in modo convinto. Ringrazio il direttore di Confcommercio Lecco per avere accolto con entusiasmo questa nostra proposta e l'Ufficio Marketing per il lavoro effettuato in fase di progettazione del Premio". Poi conclude: "Mi auguro che le giovani imprese partecipino entusiaste e numerose: credo sia un'opportunità da cogliere anche per mettersi in gioco e confrontarsi. La composizione autorevole della Giuria e il premio (sia in termini economici che di consulenza gratuita) sono ulteriori elementi a favore del buon esito di questo progetto".

Al Premio "Innovazione d'Impresa" possono concorrere imprenditori, lavoratori autonomi, professionisti (titolare o socio) che non hanno ancora compiuto 42 anni e hanno sede operativa nella provincia di Lecco; non è necessario essere iscritti a Confcommercio Lecco per prendere parte al concorso. Le imprese devono appartenere ai seguenti codici Ateco: G (commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli); I (attività dei servizi di alloggio e di ristorazione); J.62 (servizi di informazione e comunicazione: produzione software, consulenza informatica e attività connesse); J.63 (servizi di informazione e comunicazione: attività dei servizi d’informazione e altri servizi informatici); K (attività finanziarie e assicurative); L (attività immobiliari); M.73.11 (pubblicità e ricerche di mercato: agenzie pubblicitarie); N.79 (attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione di attività connesse); N.82 (attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese); R.93.1 (attività sportive). L’azienda deve essere in grado di dimostrare un incremento di fatturato minimo del 15% dovuto all’introduzione dell'innovazione (almeno uno o due anni di utilizzo), nella propria attività o sul mercato o una riduzione dei costi minima del 15%.

Quattro i riconoscimenti previsti: Premio Innovazione di prodotto/servizio; Premio Innovazione di processo; Premio Innovazione di mercato; Premio Innovazione a 360°. Ai vincitori di ognuna delle quattro sezioni verrà un conferito riconoscimento economico di 1000 euro oltre a una consulenza gratuita (nell’ambito sicurezza sul lavoro, HACCP, digitale, privacy, finanza agevolata e ambiente) fornita da Confcommercio Lecco.

L'inscrizione al premio è gratuita e può essere effettuata inviando due email, una all’indirizzo della Segreteria del Gruppo Giovani Imprenditori Lecco giovani@ascom.lecco.it e l'altra via PEC a confcommerciolecco@confcommerciopec.it.

A decidere l'assegnazione dei riconoscimenti sarà una apposita Giuria composta da: Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori di Lecco; Presidente o Direttore Confcommercio Lecco, Presidente Fondo di Garanzia Confcommercio Lecco; Sindaco o Assessore al Commercio del Comune di Lecco o loro delegati; Presidente o delegato della Camera di Commercio di Como -Lecco; Presidente della Provincia di Lecco o delegato; Presidente del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco o delegato; Presidente Giovani Imprenditori di una associazione del territorio o delegato (in questa edizione Confartigianato Imprese Lecco). La premiazione ufficiale è prevista nei primi mesi del 2025.

Per ulteriori dettagli e per leggere il regolamento completo è possibile consultare il sito internet di Confcommercio Lecco www.confcommerciolecco.it/premio-innovazione-impresa .