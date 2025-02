Nei giorni scorsi, si è svolto un incontro cruciale tra l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) e le principali associazioni di consumatori, al fine di fare chiarezza sulla vicenda che coinvolge FWU, la compagnia assicurativa lussemburghese recentemente messa in liquidazione coatta. Questo incontro ha evidenziato le preoccupazioni dei risparmiatori coinvolti, fornendo una panoramica delle prospettive future per chi ha sottoscritto polizze con la società in questione.

FWU in liquidazione coatta: cosa devono sapere i risparmiatori

Al momento, i risparmiatori che avevano stipulato polizze con FWU sono stati informati che i pagamenti dei premi sono sospesi e i riscatti congelati. Questo provvedimento ha scatenato non poche preoccupazioni tra gli assicurati, che ora si trovano nell'incertezza riguardo alla restituzione delle somme investite.

Il liquidatore di FWU ha annunciato che nei prossimi mesi invierà una comunicazione a tutti gli assicurati per spiegare le modalità da seguire per l'insinuazione al passivo, un passaggio fondamentale per cercare di recuperare le somme dovute. Tuttavia, la risoluzione della vicenda richiederà tempo: la predisposizione della procedura potrà richiedere almeno sei mesi, mentre l'iter di restituzione di premi e riscatti potrebbe durare anche fino a tre anni.

Un altro aspetto che complica ulteriormente la situazione è che la controversia riguarda un tribunale straniero, con tutte le difficoltà legate alla gestione di un procedimento internazionale. Questo potrebbe comportare ulteriori ritardi nel processo di rimborso, aumentando l'incertezza per i risparmiatori coinvolti.

L'importo che i risparmiatori potranno recuperare dipenderà dalla tipologia di polizza sottoscritta e dalla durata della stessa. È fondamentale, quindi, evitare chi promette rimborsi rapidi e sicuri, poiché la situazione è complessa e le tempistiche sono lunghe.

Per chi desidera maggiori informazioni e assistenza, lo sportello di Federconsumatori di Lecco è a disposizione dei cittadini interessati. È possibile contattare lo sportello chiamando il numero 0341.488270 (attivo dal martedì al giovedì) oppure inviando una mail all'indirizzo federconsumatorilecco@cgil.lombardia.it.