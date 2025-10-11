lecco

Francesca Maggi è la nuova presidente della Fnaarc Lecco

Lucio Corti nominato vicepresidente nel nuovo Consiglio Direttivo

Lecco · 11/10/2025 alle 14:32

Francesca Maggi di Bosisio Parini è stata eletta nuova presidente della Fnaarc Lecco, la Federazione Nazionale Associazioni Agenti Rappresentanti di Commercio provinciale, durante la riunione del Consiglio svoltasi nella sede dell’associazione in piazza Garibaldi 4 a Lecco.

La neo presidente, già vicepresidente della Federazione, prende il posto di Andrea Secchi, in carica dal 2013. Il nuovo Consiglio Direttivo è composto, oltre che dalla presidente Francesca Maggi, da Lucio Corti di Lecco, Andrea Gerosa di Lecco, Clara De Marcellis di Mandello del Lario, Liliana Di Miceli di Dolzago e Sergio Valsecchi di Oggiono.

Durante la riunione, è stato anche nominato il nuovo vicepresidente: Lucio Corti, già membro della Giunta di Confcommercio Lecco e consigliere del Fondo di Garanzia dell’associazione.

La presidente Francesca Maggi, che guiderà il Consiglio fino al 2028, ha ringraziato per la fiducia ricevuta e ha delineato i primi obiettivi del suo mandato: “Credo sia importante instaurare un dialogo più intenso con la Fnaarc nazionale e con il suo presidente Alberto Petranzan. Sono convinta ci sia spazio per portare avanti progetti e iniziative in favore della categoria. Vorrei favorire un maggiore coinvolgimento degli agenti di commercio, facendo in modo che Fnaarc Lecco sia la ‘casa naturale’ di chi svolge questa bellissima professione”.

