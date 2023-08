Pnrr: ComoNExT a fianco delle imprese lecchesi per i bandi

Dal 1° settembre fino al 31 ottobre 2023 aprono per le MPMI (Micro, Piccole e Medie Imprese) i bandi messi a disposizione da NODES (Nord Ovest Digitale e Sostenibile), l’ecosistema dell’innovazione finanziato nell’ambito del Pnrr, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per supportare la crescita sostenibile e inclusiva nel campo della “doppia transizione”: digitale ed ecologica.

ComoNExT – Innovation Hub, in qualità di incubatore certificato, è parte del progetto NODES ed è pronto ad accompagnare imprese e startup nella fase di stesura dei progetti per accedere ai bandi di finanziamento e a supportarle lungo l’intero processo di sviluppo tecnico, fino alla fase di rendicontazione.

Fondi Pnrr: ComoNExT a fianco delle imprese lecchesi

I finanziamenti sono stati resi disponibili con l’obiettivo di supportare le imprese nello sviluppo di progettualità innovative nell’ambito della transizione digitale ed ecologica. I territori interessati dai bandi NODES sono: le regioni Piemonte e Valle d’Aosta; le province di Como, Lecco (solo spoke 3, Turismo Cultura Moda sostenibile), Varese, Pavia e Cremona (solo spoke 6, Agroindustria Primaria e secondaria). Alle MPMI è data l’opportunità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di progetti riconducibili a sette aree tematiche (dette “spoke”): Aerospace; Green Technologies; Turismo-Cultura-Moda sostenibile; Montagna digitale e sostenibile; Industria della salute e Silver Economy; Agroindustria Primaria e secondaria.

I progetti dovranno essere inviati tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2023; successivamente (tra il 1° novembre 2023 e il 15 gennaio 2024) le proposte verranno valutate e selezionate. Dal 1° marzo 2024 dovranno essere avviate le attività per lo sviluppo dei progetti selezionati e finanziati.

I finanziamenti sono strutturati secondo due linee. La linea A (con una disponibilità totale di fondi pari a 6.365.000 euro) consente la partecipazione anche di grandi imprese (non solo MPMI) a condizione che persista il requisito di collaborazione con almeno una micro-piccola-media impresa (la cui partecipazione non potrà essere inferiore al 30%). I progetti finanziabili sulla linea A dovranno prevedere un investimento compreso tra 70.000 e 1.000.000 di euro, in funzione dello spoke di riferimento. Il cofinanziamento verrà definito sulla base della dimensione dell’impresa e della tipologia di attività che verrà svolta distinguendo fra attività di ricerca e attività di sviluppo.

La linea B (con una disponibilità totale di fondi pari a 4.180.000 euro) prevede la possibilità di ottenere un voucher che consente il rimborso del 50% a fondo perso rispetto ad attività di consulenza coerenti con un catalogo di servizi previsti dal bando Nodes. La linea B consente lo sviluppo di progetti il cui valore è compreso tra 15.000 e 80.000 euro.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito NODES (https://www.ecs-nodes.eu/) o contattare direttamente ComoNExT (progetti@comonext.it).

ComoNExT è l’Innovation Hub sorto all’interno dell’ex Cotonificio Somaini a Lomazzo (CO) per favorire lo sviluppo competitivo del nostro Paese e promuovere la cultura dell’innovazione. Oggi ospita circa 140 realtà tra aziende e start up che operano in diversi settori e che si contraddistinguono per il carattere innovativo del loro business. ComoNExT offre servizi di consulenza e accelerazione alle imprese che intendono essere competitive sul mercato globale, supportandole nella generazione di nuove idee, sviluppo progetti innovativi, avvio di nuove iniziative imprenditoriali, collaborazioni con società e mondo della ricerca, finanziamenti, internazionalizzazione e sviluppo commerciale. www.comonext.it