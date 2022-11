Un nuovo presidente e un Consiglio Direttivo profondamente rinnovato. L'assemblea elettiva di Fimaa Confcommercio Lecco, che si è svolta martedì 15 novembre nella sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi, ha visto infatti un forte cambiamento al vertice della Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari della provincia di Lecco, in primis con l'elezione a presidente per il quinquennio 2022-2027 di Matteo Zambaldo, vicepresidente uscente.

Fimaa Lecco: il nuovo presidente è Matteo Zambaldo

L'assemblea è stata aperta dal direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva, che ha portato i saluti ai presenti da parte del presidente uscente, Sergio Colombo, impossibilitato a partecipare ai lavori per motivi di salute.

I tre agenti immobiliari candidati ad assumere l'incarico di presidente - vista la non disponibilità di Colombo a ripresentarsi alla guida di Fimaa Lecco - si sono presentati agli associati presenti: Carlo Molteni, Massimiliano Quintini e Matteo Zambaldo hanno illustrato i motivi delle loro rispettive candidature. Quindi si è proceduto al voto tramite scrutinio segreto: lo spoglio ha visto prevalere a larga maggioranza Matteo Zambaldo di Lecco, che è risultato quindi eletto.

Al termine della votazione per il presidente si è svolta poi la votazione, sempre a scrutinio segreto, del Direttivo: l'assemblea ha eletto alla carica di consigliere per i prossimi cinque anni Michele Bonaventura di Lecco, Francesco Forliano di Calolziocorte, Luciana Di Marino di Merate, Andrea Invernizzi di Mandello, Gianluca Locatelli di Barzio e Mattia Micheli di Malgrate. Tante le new entry in Consiglio, visto che gli unici a fare parte dell'uscente erano Bonaventura e Di Marino.

Il neo eletto presidente Matteo Zambaldo, ringraziando i presenti per la fiducia accordatagli, ha spiegato che convocherà prossimamente la riunione del neo eletto Direttivo, durante la quale saranno distribuiti i vari incarichi.