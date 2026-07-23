Un confronto di alto livello che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo politico e delle imprese con circa 500 partecipanti

Un confronto di alto livello che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo politico e delle imprese con circa 500 partecipanti, tra cui il neo-eletto presidente di Federmanager Lecco Paolo Galbiati accompagnato dal Vicepresidente Gianfranco Bonfanti, a testimonianza della crescente autorevolezza dell’associazione territoriale rivolta a valorizzare la centralità che la managerialità sta assumendo nel dibattito sul futuro del Paese. E’ il Federmanager Forum 2026, svoltosi a Roma.

Federmanager, i lecchesi al Forum 2026 a Roma

“Faccio mie le parole del Presidente Nazionale Quercioli – esordisce Galbiati – sottolineando che in un contesto economico e sociale caratterizzato da cambiamenti sempre più rapidi, la voce dei manager non può limitarsi a interpretare il presente ma deve contribuire a costruire il futuro”.

È con questa convinzione che, con l’occasione, è stato presentato dal Presidente Nazionale Valter Quercioli il Manifesto Federmanager 2026: dieci proposte concrete di policy, nate da un percorso condiviso che ha visti coinvolti i territori, le Commissioni della Federazione, il mondo produttivo e le istituzioni.