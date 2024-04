Ezio Vergani nuovo presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco

Laureato in Ingegneria presso il Politecnico di Milano, Vergani ha iniziato a fare impresa all’interno di Finderpompe s.r.l., fondata dal padre nel 1952 e oggetto di fusione nel 2008. È oggi al vertice di Asco Pompe s.r.l., operante nella fabbricazione e nel commercio di apparecchiature fluidodinamiche e di attrezzature industriali in genere.

Da sempre impegnato sul tema della formazione a livello internazionale delle giovani generazioni, è stato tra i fondatori di Intercultura e ha ricoperto ruoli chiave in AFS International.

Ecco i nomi degli altri componenti del Consiglio camerale con indicazione del settore di riferimento:

Agricoltura: Pietro Castelli

Altro settori: Walter Pozzi

Artigianato: Ilaria Bonacina, Pasquale Diodato, Massimo Moscatelli

Commercio: Alessandro Bolla, Giuseppe Rasella, Maria Teresa Tagliabue, Mariangela Tentori

Industria: Andrea Beri, Gloria Bianchi, Antonio Pozzi, Gaetana Mariani

Cooperative: Patrizio Tambini

Credito e assicurazioni: Giuseppe Barindelli

Trasporti e spedizioni: Stefano Poliani

Turismo: Fabio Dadati

Servizi alle imprese: Sergio Arcioni, Simona Frigerio, Pietro Mattia Maddaluno, Caterina Panzeri

Organizzazioni sindacali: Diego Riva

Associazioni dei consumatori: Roberto Frigerio

Liberi professionisti: Alberto Sala

Il consiglio sarà nuovamente riunito il 9 maggio 2024 per l’elezione dei componenti della Giunta camerale.

Confindustria Lecco e Sondrio ha accolto con grande soddisfazione l’elezione di Ezio Vergani alla Presidenza della Camera di Commercio di Como-Lecco.

“Le nostre più sincere congratulazioni a Ezio Vergani per l’elezione a Presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco, un ruolo strategico che siamo certi saprà interpretare con l’autorevolezza e la capacità di visione che gli sono proprie. Siamo particolarmente orgogliosi di vedere assegnare questa prestigiosa carica ad un past President della nostra Associazione e, più ancora, siamo fiduciosi per i futuri progetti e per le attività dell’ente camerale che potranno dare nuova spinta allo sviluppo delle nostre province. Siamo tutti consapevoli di vivere un’epoca particolarmente complessa, ma ricca di opportunità, e la Camera di Commercio Como-Lecco avrà un ruolo centrale per poterle cogliere e mettere a frutto attraverso una progettualità ambiziosa e a misura di territori ad alto potenziale, forse in parte ancora inespresso. Saranno anni sfidanti, impegnativi, e riponiamo grande fiducia nel Presidente Ezio Vergani e nel Consiglio camerale ai quali auguriamo buon lavoro, assicurando come sempre la nostra disponibilità per progetti a favore dello sviluppo del sistema imprenditoriale e delle nostre comunità” commenta Emilio Mottolini, Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio.