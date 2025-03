E' sceso del 10% nel 2024 l’export italiano di acciaio (prodotti della siderurgia, tubi e altri prodotti della prima trasformazione). Il valore è passato da 23,2 miliardi a 20,9 miliardi di euro. È quanto emerge dall’analisi dei Istat rielaborati dall’Ufficio Studi siderweb. Dopo due anni consecutivi di crescita seguiti al crollo del 2020 (-20% nel 2020, +51,7% nel 2021 e +23,8% nel 2022), le esportazioni in valore di acciaio hanno dunque continuato a scendere, anche a causa del progressivo calo delle quotazioni.

Export di acciaio: la provincia di Lecco è all’8° posto

L’export è calato in misura maggiore rispetto all’import, che ha perso il -7,7% (20,93 miliardi di euro). L’Italia è quindi passata dall’essere Paese esportatore netto per 565,5 milioni di euro a importatore netto per 5,5 milioni.

L’export di prodotti siderurgici per provincia

2024 2023 2022 2024/23 Provincia (milioni €) (milioni €) (milioni €) Var.% 1 Brescia 1.884 2.243 3.034 -16,0% 2 Udine 1.855 2.109 2.538 -12,0% 3 Mantova 1.621 1.708 2.144 -5,1% 4 Cremona 1.530 1.553 1.971 -1,5% 5 Bergamo 1.368 1.557 1.340 -12,1% 6 Milano 1.286 1.383 1.705 -7,0% 7 Vicenza 1.189 1.437 1.593 -17,3% 8 Lecco 951 1.031 1.101 -7,8% 9 Terni 943 897 1.475 5,1% 10 Reggio Emilia 827 904 1.136 -8,5% 11 Verona 642 857 1.044 -25,0% 12 Ravenna 638 825 973 -22,7% 13 Aosta 441 460 650 -4,1% 14 Monza e Brianza 411 435 473 -5,5% 15 Forlì-Cesena 353 366 427 -3,7% 16 Padova 352 407 448 -13,6% 17 Torino 344 406 426 -15,2% 18 Piacenza 301 263 287 14,4% 19 Genova 218 304 435 -28,3% 20 Treviso 212 220 292 -3,4% Totale 17.366 19.365 23.492 -10,3% Altri poli 3.558 3.888 4.560 -8,5% Totale Italia 20.924 23.253 28.052 -10,0%

Fonte: elaborazione Ufficio Studi siderweb di dati Istat.

Guardando ai dati per provincia, si rileva che i primi 20 poli siderurgici nazionali hanno esportato acciaio per 17,4 miliardi di euro, con una quota di mercato dell’83% e una diminuzione leggermente superiore al totale nazionale (-10,3%). La top 10 ha fatto registrare un andamento lievemente migliore: -9,2% con una quota del 64,3%. Si conferma la predominanza delle province lombarde. Lecco è all'ottavo posto.

Variazioni negative significativamente più alte della media sono state registrate dai poli di Genova (-28,3%), che ha perso una posizione; Verona (-25%), stabile all’11esimo posto; Ravenna (-22,7%), rimasta al 12esimo posto.

La top 3 è rimasta invariata rispetto al 2023: al primo posto c’è ancora la provincia di Brescia, seguita da Udine e Mantova. Brescia ha venduto fuori dall’Italia acciaio per 1,88 miliardi di euro, con un calo del 16% rispetto al 2023 e una quota di mercato è del 9%. Le cinque principali destinazioni delle esportazioni bresciane sono Germania (419,8 milioni di euro), Francia (258 milioni), Svizzera (165,1 milioni), Spagna (95,7 milioni) e Polonia (89,6 milioni).

Al secondo posto c’è Udine, con un controvalore di 1,85 miliardi di euro e una quota di mercato dell’8,9%. Dato che la provincia friulana ha ridotto le vendite in misura minore rispetto a Brescia, la distanza tra le due aree è passata da 134,4 milioni di euro nel 2023 a 29,3 milioni l’anno scorso. I cinque Paesi che hanno acquistato più prodotti siderurgici da Udine sono stati Germania (287,9 milioni di euro), Cechia (198,4 milioni), Austria (170,0 milioni), Polonia (149,0 milioni) e Ungheria (111,7 milioni). Questi Paesi, sommati, coprono una quota di mercato del 49,4%.

La provincia di Mantova, infine, ha esportato prodotti siderurgici per un valore di 1,62 miliardi di euro, con una diminuzione del 5,1% rispetto al 2023. La quota di mercato è salita al 7,7%. I cinque Stati che hanno comprato più acciaio da Mantova sono Germania (442,6 milioni di euro), Francia (132,9 milioni), Spagna (114,3 milioni), Austria (113,4 milioni) e Polonia (100,1 milioni), che hanno coperto una quota di mercato sull’export mantovano del 56,3%.

Quanto a Taranto (sede di Acciaierie d’Italia), la provincia è scesa dal 20esimo al 37esimo posto. Il suo export in valore è passato dai 362 milioni di euro del 2022, ai 281 milioni del 2023, ai 70,3 milioni di euro del 2024 (-75%), con una quota di mercato dello 0,3%.

Terni (sede di Arvedi Ast) ha guadagnato una posizione, salendo alla nona con un export di 943 milioni di euro (+5,1%).

Livorno (dove a Piombino opera JSW Steel Italy) è rimasta fuori dalla top 20. Dopo un calo dell’export del 60,6% fatto registrare nel 2023 rispetto all’anno prima, nel 2024 si è fermata a 197,84 milioni di euro (-9,4%), con una quota di mercato dello 0,9%. Si trova in 23esima posizione.