È nato a Merate l’opificio tecnologico Opiquad, già alla ricerca di giovani talenti

E’ nata OPIQUAD, l’opificio della qualità digitale. Ha acquisito

due realtà imprenditoriali ampiamente radicate sul territorio

lombardo, BrianTel e Promo.it. La nuova azienda di R-innovazione

digitale è alla ricerca di giovani talenti da inserire nel nuovo

dipartimento ricerca e sviluppo OPI-HUB.

Opiquad opera nell’informatica e nelle telecomunicazioni

Opiquad si configura come uno dei principali player del settore informatico e delle telecomunicazioni in Lombardia.

Ha acquisito Promo.it, fondata nel 1995 specializzata nella creazione di siti web e digital marketing, con data center di proprietà, e BrianTel, azienda che dal 2007 offre servizi in ambito delle Telecomunicazioni fisse e Wireless, con infrastrutture di rete proprietarie.

Con un team composto da 38 persone e circa 4.000 clienti attivi ricorrenti e 400 km di fibra, Opiquad è una nuova azienda che esalta tutte le possibili sinergie tra BrianTel e Promo.it, generando una nuova strategica condivisione delle competenze.

OPIQUAD si propone come interlocutore unico sia in ambito TLC (telecomunicazioni) e ICT (tecnologie dell’informazione e della comunicazione), con 3 Data Center sul territorio nazionale, di cui uno a Merate, interconnessi in fibra ottica e rete in fibra e wireless di proprietà, sia come Web Agency per la creazione di una strategia digitale che comprende la realizzazione di siti web, e-commerce, app, social media marketing, e-mail marketing, campagne di promozione on-line (SEO, SEA) e l’ideazione di contenuti di qualità.

La businnes unit Connect

Connect fornisce servizi di accesso ad Internet su banda ultra larga basati su infrastrutture proprietarie ed in modalità OLO, su rete FTTH, con velocità fino a 10Gbps simmetrici; assiste nella gestione ed organizzazione dei dati dando massima priorità alla protezione e facile fruizione, in tutta sicurezza e legalità, attraverso un’infrastruttura di Cloud proprietaria basata su 3 Data Center, di cui uno a Merate completamente di proprietà, interconnessi da fibre proprietarie per 400km di rete. Disaster Recovery e Business Continuity vengono garantiti da questa infrastruttura che, associata ad assistenza costante h24/7/365, rende l’infrastruttura ed i servizi di Opiquad tra i Top Player Italiani.

La business unit Digital

Digital, businnes unit composta da un team multidisciplinare, realizza siti web, e-commerce, app e soluzioni web based studiando progetti di comunicazione completi, grazie a project manager, programmatori, web designer, social media specialist, creativi e copy che collaborano in un’unica struttura interna. L’esperienza ultra ventennale del team permette di evidenziare gli elementi di forza delle aziende e strutturare un progetto che, attraverso applicazioni, rebranding, campagne di advertising, lead generation e social network, consente di fare emergere il valore della loro proposta ed aumentarne la visibilità.

OPI-HUB, è la business unit di ricerca e sviluppo, dove nuove soluzioni digitali prendono forma per rispondere alle esigenze del mercato in continua evoluzione e dar vita a innovativi progetti di tecnologia che, successivamente, vengono applicati e commercializzati. Ne sono un esempio MailStone, il primo sistema di Mail Archiving completamente in Cloud ed Italiano, oppure bWireless, il più evoluto sistema di customer retention e Social WiFi in Italia ed OpiVoice, il sistema di Comunicazione Unificata sviluppato e ospitato completamente su infrastrutture proprietarie in Italia, per garantire una migliore gestione della privacy dei dati aziendali. OPIQUAD cerca talenti che abbiano il desiderio di crescere e sposino gli ideali dell’azienda che si possono sintetizzare in: trasformare l’esistente in digitale di qualità.

Emile Christopher Chalouhi, co-ceo alla direzione di Connect e dell’area Sales & Marketing

È nata una nuova azienda, l’opificio della qualità digitale, OPI come Opificio, perché come una fabbrica, trasformiamo la “materia prima” in un prodotto finito, digitale, di qualità. La filosofia sottesa alla nuova azienda, emersa tra l’altro da un intenso lavoro che ha coinvolto tutti i membri del nostro team, ha messo in evidenza quanto sia importante per noi l’innovazione ma anche la componente umana. R-innovando rimettiamo al centro la persona, il team e le esigenze della persona che si rivolge a noi, ritagliando su misura progetti di grande qualità. In sostanza cosa si aggiunge alle realtà già ampiamente operative a Merate? Ogni servizio proposto può trarre grande vantaggio dalla sinergia con altri servizi offerti in ambito digitale, infatti riteniamo che solo un’ampia visione delle necessità consenta di individuare le soluzioni più efficaci a livello strategico, infrastrutturale, creativo e di sviluppo, capaci di soddisfare a pieno le esigenze dei clienti.

Un prodotto tecnologico non è, né può essere un elemento singolo, isolato dal contesto aziendale in cui opera. Al contrario ogni nuovo servizio esprime il suo completo valore all’interno di un percorso, nel quale è fondamentale individuare il momento giusto per attivare nuove soluzioni e innescare quel circolo virtuoso di miglioramento continuo – misurabile in una nuova efficienza dei processi, una maggiore sicurezza dei dati, una migliore efficacia nel comunicare con i propri clienti attuali e potenziali – che rappresenta l’obiettivo ultimo del nostro cliente e il fine ultimo del nostro lavoro. La sfida che lanciamo agli imprenditori è di – entrare nel flusso – e scoprire come possiamo dare impulso alla trasformazione della loro azienda.

Daniele Bianchi, co-ceo, alla direzione di Digita e dell’area Human Resources, Accounting & Administration