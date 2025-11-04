Il marketing digitale è in continua evoluzione e l’intelligenza artificiale sta cambiando il modo di comunicare, creare contenuti e prendere decisioni strategiche. Il corso “Digital Marketing e Intelligenza Artificiale”, organizzato da Cat Unione Lecco (società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco), è pensato per imprenditori, commercianti e professionisti che vogliono capire come usare la tecnologia per rendere più efficace la propria presenza online e far crescere il proprio business.

Digital marketing e intelligenza artificiale, in arrivo un corso

Il percorso formativo si svolgerà lunedì 24 novembre 2025 e lunedì 1 dicembre 2025 dalle ore 14 alle ore 18 presso la sede dell’associazione, in piazza Garibaldi 4 a Lecco. Le iscrizioni vanno effettuate entro venerdì 14 novembre; il corso è rimborsato al 100% per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo. Il corso verrà tenuto dalla società Adv con docenti certificati Google.

I partecipanti potranno scoprire come strategia, creatività e AI possano lavorare in sinergia: dal piano di marketing digitale alla creazione di contenuti, fino all’analisi dei dati e all’ottimizzazione delle campagne. La prima sessione, di lunedì 24 novembre, sarà dedicata al tema “Strategia e AI nella pianificazione digitale”, mentre quella dell’1 dicembre si concentrerà sulle applicazioni pratiche: campagne, contenuti e misurazione dei risultati. L’obiettivo finale è quello di aiutare i corsisti a capire come usare l’AI per rendere il marketing più efficace e orientato ai risultati.

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni (da effettuare entro 14 novembre) contattare Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it ; tel. 0341/356911.