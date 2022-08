Deutsche Bank, nessun taglio nell'hub alle Meridiane di Lecco

E' stato firmato questa settimana, giovedì 4 agosto 2022 l’Accordo sindacale in Deutsche Bank S.p.A. sulla Riorganizzazione 2022-2024. L'intesa prevede l'uscita incentivata di 248 lavoratori e regola l’accesso volontario agli esodi incentivati e alle prestazioni del Fondo di Solidarietà e le ricadute sui dipendenti in servizio. "Vengono stabilite inoltre garanzie soddisfacenti sulla mobilità geografica e professionale, con una particolare attenzione ai percorsi di carriera e ai doverosi riconoscimenti per alcuni ruoli da troppo tempo non oggetto di attenzione da parte della banca" fanno sapere dalla Cgil Lecco.

Deutsche Bank, trovato l'accordo su riorganizzazione e mobilità territoriale

“L’importanza di questi Accordi si misura soprattutto nell’essere riusciti ad ottenere la definizione di una disciplina condivisa sulla mobilità territoriale e professionale in un momento in cui la riduzione complessiva dell’occupazione e la minor presenza di sportelli DB nei territori rischia di determinare rilevanti impatti sui dipendenti e sulle loro condizioni di lavoro, soprattutto nella Rete retail”, sottolineano i Responsabili delle Organizzazioni sindacali in DB.

"Parimenti significativo è l’ottenimento dell’obiettivo, dichiarato dal Sindacato sin dall’inizio, di un pacchetto di assunzioni con rapporto 1 a 2, mirato ad assicurare l’indispensabile ricambio generazionale e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro di lavoratrici e lavoratori già occupate in DB con contratti di somministrazione o a tempo determinato".

Rosario Salzano, Segretario Responsabile Fisac Cgil Deutsche Bank

" Quando un’azienda dichiara esuberi e decide di diminuire la presenza sul territorio c’è sempre grossa preoccupazione. L’elevato numero delle chiusure degli sportelli ci ha fatto concentrare principalmente sulla mobilità territoriale, inserendo nell’accordo limitazioni chilometriche tenendo conto anche delle anzianità di servizio dei colleghi. Anche l’apertura di nuovi Hub amministrativi e il rafforzamento di quelli già esistenti a Milano, Lecco, Roma e Napoli serviranno a limitare gli spostamenti. Altro elemento di notevole importanza sono le nuove assunzioni che l’azienda si è impegnata ad effettuare nei prossimi anni".

Davide Riccardi, Segretario generale Fisac CGIL Lecco

“Apprendiamo con soddisfazione che l’Hub del Centro Meridiane non solo non subirà tagli, ma verrà potenziato in quanto tutte le lavorazioni che la Banca eliminerà dalle filiali verranno accentrate nella sede di Lecco. Al momento non si sa quali filiali verranno chiuse, ma c’è un accordo con la proprietà sul fatto che verremo informati 3 mesi prima delle chiusure per poter gestire efficacemente il passaggio del personale.”