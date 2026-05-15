A sancirlo è stata l’espressione dell’Assemblea dei Soci, che ha approvato all’unanimità il Bilancio d’esercizio 2025 e rinnovato per acclamazione il Consiglio di Amministrazione

Daniele Riva, presidente della Categoria Fabbri e Carpentieri di Confartigianato Imprese Lecco e titolare di Cremonini srl di Suello, è stato confermato presidente di CEnPI, il consorzio nazionale dedicato all’energia dalla Confederazione. A sancirlo è stata l’espressione dell’Assemblea dei Soci, che ha approvato all’unanimità il Bilancio d’esercizio 2025 e rinnovato per acclamazione il Consiglio di Amministrazione nel segno della continuità gestionale, considerati i risultati conseguiti durante l’ultimo mandato.

Daniele Riva confermato alla presidenza di CEnPI

I numeri presentati in Assemblea testimoniano infatti un percorso di crescita estremamente significativo: i soci sono passati da 59 a 66, il fatturato è aumentato da 6,7 a oltre 10,4 milioni di euro (+55,5%), mentre i clienti business sono saliti da 19.179 a 23.870 (+24,4%) e quelli domestici sono quasi quasi raddoppiati, passando da 30.331 a 57.007 (+87,9%). Oggi CEnPI gestisce complessivamente oltre 80mila punti di fornitura, 47 milioni di metri cubi di gas naturale e oltre 500 milioni di kWh di energia elettrica, fornita esclusivamente da fonti rinnovabili certificate al 100%. Un risultato costruito attraverso la collaborazione tra la struttura centrale, le associazioni territoriali e le società del sistema Confartigianato, insieme a una rete di specialisti presenti in tutte le regioni italiane che ogni giorno affiancano imprese e famiglie nella gestione delle forniture energetiche.

“Quelli approvati dall’Assemblea sono numeri importanti, che confermano la bontà del lavoro svolto in questi anni e il valore di uno strumento che può essere utilizzato in modo estremamente efficace, sia dal punto di vista economico sia sotto il profilo associativo. Cosa, questa, che auspico possa indurre sempre più associazioni territoriali a coglierne le potenzialità e a farne tesoro. CEnPI permette infatti di offrire a imprese e famiglie un servizio concreto, capace di generare risparmio, consulenza e vicinanza, garantendo allo stesso tempo un ritorno per il sistema associativo”, ha commentato il presidente Daniele Riva.

“Negli ultimi anni abbiamo registrato una crescita particolarmente significativa nel comparto domestico. Questo perché, oltre alla competitività delle nostre tariffe, le persone trovano sul territorio interlocutori reali, tecnici preparati e sedi fisiche a cui rivolgersi. È un valore aggiunto che fa la differenza sia per i privati sia per le aziende. I margini di crescita restano ancora molto ampi e questo ci spinge a guardare avanti con fiducia e determinazione. La conferma quasi totale del Consiglio di Amministrazione dimostra inoltre la solidità del lavoro di squadra svolto in questi anni: un gruppo coeso, capace di confrontarsi in modo costruttivo e di prendere decisioni condivise nell’interesse del consorzio e del sistema Confartigianato”.

Quello appena iniziato sarà, per Daniele Riva, il terzo mandato alla guida del CEnPI, indice di come il lavoro dei vertici (includendo anche il vicepresidente Amleto Impaloni e la direzione operativa, con il coordinatore Carlo Piccinato, segretario di Confartigianato Lombardia) sia stato apprezzato e frutto di risultati positivi.

In conclusione, il presidente di CEnPI offre uno sguardo alla situazione globale del mercato dell’energia. “Negli ultimi anni abbiamo scelto di mantenere una proposta legata al prezzo variabile, pur a fronte delle richieste, da parte di qualcuno, di introdurre formule a prezzo fisso. In una fase caratterizzata da forte volatilità e continui cambiamenti del mercato energetico, abbiamo ritenuto più prudente evitare soluzioni che avrebbero potuto rivelarsi penalizzanti nel medio periodo. Oggi i prezzi fissi risultano inevitabilmente più elevati e le previsioni indicano un possibile calo dei costi nei prossimi mesi: per questo preferiamo restare ancorati all’andamento reale del mercato, tutelando imprese e famiglie da possibili sorprese e da scelte troppo rischiose”.

“Per Confartigianato Imprese Lecco è motivo di orgoglio vedere un nostro dirigente alla guida di una realtà nazionale strategica per il sistema associativo – commenta il presidente dell’Associazione, Davide Riva –. La conferma di Daniele Riva premia il lavoro svolto in questi anni, la capacità di costruire un progetto credibile e una crescita concreta, testimoniata dai numeri approvati dall’Assemblea, ma è anche un riconoscimento della qualità della classe dirigente che il nostro territorio riesce a esprimere a livello nazionale”.