Il 10 Maggio 2024 all'Hotel Hilton a Milano, si è tenuta con grande successo la seconda edizione dell'evento organizzato da CSI International Real Estate Network che ha messo in evidenza l’attrattività del mercato immobiliare del Lago di Como. Questo incontro ha offerto un'opportunità senza precedenti per i professionisti del settore immobiliare di tutto il mondo di condividere idee e prospettive sul futuro sempre più internazionale del Real Estate incluso l'innovativo impatto delle criptovalute.

CSI International Real Estate: il futuro dell’immobiliare sul lago di Como tra internazionalizzazione e criptovalute

Moderato da Gerardo Paterna, figura di spicco nel campo dell’immobiliare, l'evento ha visto la partecipazione di ospiti nazionali e internazionali tra cui americani, canadesi, inglesi e greci. Loretta Lazzarini, nota agente immobiliare lecchese, CEO&fondatrice di CSI International Real Estate Network, ha guidato i partecipanti attraverso una panoramica del mercato globale di alto livello, evidenziando come da un lato l’Italia sia sempre più attrattiva a livello immobiliare per gli investitori esteri e dall’altro quanto sia importante avere collegamenti nelle diverse nazioni del mondo per i clienti italiani per aumentare e diversificare il proprio patrimonio immobiliare.

Patrimoni e mercati milionari

È intervenuta Ilaria Mauri, CMO di CSI International Real Estate affrontando tematiche cruciali riguardanti la distribuzione della ricchezza e gli investimenti nel settore immobiliare, con un focus particolare sul mercato delle grandi operazioni immobiliari in Italia in particolare sul Lago di Como. Mauri ha fornito interessanti spunti sul numero crescente di milionari nel mondo e sulle loro preferenze di investimento. Il segmento dei milionari è stato analizzato nel dettaglio, dove al primo posto troviamo gli Stati Uniti seguiti da Cina e Giappone. L’Italia, pur essendo uno stato piccolo, si classifica nella top ten al nono posto. Nei prossimi tre anni il numero di milionari del mondo aumenterà del 45% arrivando a 87 milioni di persone e metà del loro patrimonio verrà investito in immobili con un focus sul mercato italiano e in dettaglio sul Lago di Como. In Italia invece, nei prossimi tre anni ci saranno oltre 2 milioni di milionari che investiranno in mercati immobiliari esteri.

Le testimonianze

Il programma dell'evento ha incluso discussioni approfondite su argomenti chiave, tra cui l'importanza dell'internazionalizzazione nel settore immobiliare e una tavola rotonda moderata da Davide Mauri, CFO del CSI, che ha visto la partecipazione di professionisti del settore immobiliare italiani ed esteri. Tra gli esperti provenienti da varie parti del mondo, Alessandro Fedele consulente di Opisas, società di costruzione e gestione immobiliare negli Stati Uniti. Da Londra, Daniela Diotti, consulente immobiliare della Century21 ha offerto un'analisi approfondita del mercato immobiliare inglese. Dal Canada, una testimonianza dell’agente immobiliare Mahtab Etminani sulle tendenze nordamericane. Da Atene, George Tsitonas, agente immobiliare, ha condiviso le sue conoscenze sul mercato immobiliare greco. Da Chicago Machelle Palmer, property facility management è intervenuta per condividere la sua esperienza nel settore del Real Estate oltreoceano. Inoltre, esperti nazionali hanno sottolineato il valore della collaborazione per le operazioni milionarie nel mercato immobiliare: Giuseppe Iannò, proprietario di Casain con 10 agenzie in tutta Italia, Gianfranco Lerda, Licence Partner di Engel Volkers Cuneo, Francesco Cappello, coach e founder della Mike Ferry Italy. Sara Santambrogio, PR & Communication Manager del GRUPPO VALAGUSSA, ha condiviso come la partnership con CSI International Real Estate può creare valore per gli aderenti al network.

Le criptovalute

L'evento ha sottolineato il potenziale delle criptovalute nell'ambito delle compravendite immobiliari nazionali e internazionali. L'intervento dell'Avvocato Graziella Calciano e del Notaio lecchese Guido Brotto ha arricchito la discussione su questo tema innovativo, analizzando approfonditamente i vantaggi e i rischi associati all'uso delle criptovalute nel settore immobiliare. Stiamo vivendo un'epoca rivoluzionaria nella compravendita immobiliare grazie all'avvento delle criptovalute. In un momento in cui le valute virtuali stanno raggiungendo nuove vette, l'utilizzo delle criptovalute per l'acquisto di immobili non è più una prospettiva futuristica, ma una realtà attuale. Questo sviluppo apre nuove prospettive e opportunità nel mercato immobiliare, ridefinendo i paradigmi tradizionali e anticipando un futuro sempre più digitalizzato e globalizzato. L'evento ha confermato che le grandi vendite non conoscono crisi e ha sottolineato l'importanza di valorizzare relazioni e competenze attraverso la collaborazione tra professionisti del settore, motivo per cui è nata la rete CSI International Real Estate Network.