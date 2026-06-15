Confindustria Lecco e Sondrio rinnova i vertici: eletti i nuovi consiglieri e premiati i talenti del territorio

L’Assemblea dei soci traccia il bilancio dell’ultimo anno e guarda al futuro. Rinnovati Consiglio di Presidenza e rappresentanza della Piccola Industria, assegnate cinque borse di studio per esperienze internazionali e alta formazione.

L’Assemblea dei Soci di Confindustria Lecco e Sondrio, che si è tenuta nei giorni scorsi, è stata come ogni anno l’occasione per ripercorrere quanto fatto negli ultimi dodici mesi, grazie alla relazione del Presidente dell’Associazione, Marco Campanari.

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«L’Assemblea – evidenzia Marco Campanari -rappresenta un’occasione preziosa per fare il punto sulle attività svolte, non in modo autocelebrativo, ma con la consapevolezza che i progetti di oggi sono le linee tracciate per il futuro. Alle spalle abbiamo un periodo molto intenso, e sappiamo che altrettanto impegnativo sarà quello che ci attende. E questo è un dato estremamente positivo: significa che la nostra è una realtà ricca di iniziativa, capace di progettare e realizzare. Sono molti gli elementi rilevanti che contraddistinguono l’ultimo anno, ma uno in particolare credo meriti di essere sottolineato: il coinvolgimento attivo di un numero sempre più consistente di colleghi nella vita associativa».

L’Assemblea dei Soci ha visto l’elezione dei componenti elettivi del Consiglio di Presidenza per il biennio 2026-2028: Vice Presidente Mario Moro (Bfood delle Valli); Consiglieri: Annalisa Bellante (Cama Group), Valentina Cogliati (Elemaster), Roberto Crippa (Technoprobe), Marco Galbiati (Galbiati), Paolo Mainetti (Valtecne), Rosa Molinari (Defremm), Roberto Morganti (Morganti Insurance Brokers), Aristide Stucchi (A.A.G. Stucchi) ed Elena Maria Carla Torri (Icma SB). Siedono nel Consiglio di Presidenza anche il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, Alessandro Goretti, e il Presidente della Piccola Industria, Gian Luca Bonazzi.

Nella stessa occasione, l’Assemblea ha provveduto anche al rinnovo dei Rappresentanti della Piccola Industria in seno al Consiglio Generale. Sono stati eletti il Presidente della Piccola Industria Gian Luca Bonazzi (Bonazzi Grafica) e i Rappresentanti della Piccola Industria Adele Cabello (Serpentino e Graniti) e Nicolò Casati (Casati).

In occasione dell’Assemblea, sono state assegnate le borse di studio sostenute da Confindustria Lecco e Sondrio in collaborazione con Fondazione Intercultura a cui potevano concorrere figli di dipendenti di imprese associate che avranno l’opportunità di trascorrere un periodo all’estero. Ne beneficiano: Mattia Antognoli, che parteciperà a un programma estivo in Irlanda, Emanuele Longhi, che si recherà in Danimarca, Marco Riva, che prenderà parte a un programma estivo in Canada.

Assegnate infine anche le Borse di studio per percorsi di alta formazione “Plinio Agostoni”, già Presidente dell’Associazione, andate a: Aymane El Hassani, studente dell’ITS Machina Lonati di Brescia, Corso Business Development Management, e a Martina Rossatti, studentessa dell’Università degli Studi di Pavia, Corso di Laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali.

Queste borse sono state destinate a studentesse e studenti residenti nelle province di Lecco e Sondrio, iscritti a un percorso di istruzione terziaria, sia universitaria per la laurea triennale sia non universitaria tramite ITS Academy, al primo anno di corso. Ciascuna borsa ha un valore di duemila euro per anno di studi e i criteri di assegnazione si sono basati sul merito e sul reddito. Le borse saranno mantenute per gli studenti assegnatari per tutta la durata del ciclo di studi, subordinatamente ai risultati conseguiti nel percorso formativo.