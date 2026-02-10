Confindustria Lecco e Sondrio presenta un nuovo servizio di consulenza dedicato al controllo di gestione, pensato per supportare le imprese associate nei processi decisionali strategici.

L’iniziativa nasce su stimolo della Categoria Merceologica Agro-Alimentare dell’Associazione e, in una prima fase, sarà rivolta alle aziende della filiera, con la prospettiva di un’estensione anche agli altri settori.

Confindustria Lecco e Sondrio lancia consulenza per controllo di gestione nelle imprese agro-alimentari

Il servizio di consulenza – attivato presso la sede di Sondrio, provincia dove insistono numerose imprese del settore, e come tutti i servizi associativi disponibile per le realtà di entrambe le province – è finalizzato a supportare il management aziendale nella presa di decisioni, misurandone l’impatto attraverso indicatori economici. Rappresenta uno strumento utile sia per analizzare i punti di forza e le aree di miglioramento dell’impresa, sia per rafforzare il dialogo con gli stakeholder, a partire dal sistema del credito.

Il servizio propone due diverse declinazioni, attivabili separatamente o in combinazione.

La fase di diagnosi si focalizza sull’andamento economico, patrimoniale e finanziario dell’azienda e consente di confrontarlo con i principali competitor aziendali.

La fase di simulazione è invece la soluzione che permette di effettuare simulazioni delle principali variabili economiche, patrimoniali e finanziarie.

«Fino a ieri sedevo nel Consiglio Direttivo della Categoria Merceologica Agro-Alimentare come Vicepresidente e, in quella veste, ho condiviso e sostenuto lo sviluppo di questo progetto dedicato alla consulenza per il controllo di gestione, fortemente voluto da Fabio Esposito, che ha guidato il nostro gruppo prima di me e che ringrazio – evidenzia Giorgio Visini, Presidente della Categoria Merceologica Agro-Alimentare di Confindustria Lecco e Sondrio. Raccolgo da lui il testimone e presentiamo oggi assieme, con convinzione, un nuovo strumento di supporto alle imprese associate che, pur avendo la necessità di intraprendere un percorso orientato al controllo di gestione, non sono ancora strutturate internamente per poterlo fare in modo efficace».

«Il servizio nasce dall’ascolto delle imprese del territorio e in particolare del settore agro-alimentare, che hanno appunto evidenziato l’esigenza di un supporto nell’area del controllo di gestione – commenta Fabio Esposito, delegato dal Consiglio Direttivo della Categoria come punto di riferimento per lo sviluppo del progetto. Le nuove sfide non consentono più di restare sul mercato senza una visione moderna e strumenti adeguati: questo servizio di consulenza rappresenta un supporto concreto alla crescita e alla competitività di settori tradizionali, ma fortemente orientati all’innovazione e al costante innalzamento dei livelli qualitativi, in risposta a mercati e consumatori sempre più esigenti».