Campanari: “Europa troppo burocratica e costosa per le imprese, servono scelte coraggiose su energia e competitività”

Una delegazione del Consiglio di presidenza di Confindustria Lecco e Sondrio, guidata dal Presidente Marco Campanari, ha partecipato all’assemblea di Confindustria che si è tenuta oggi, 26 maggio 2026.

Confindustria Lecco e Sondrio all’assemblea nazionale a Roma

A Roma per l’evento annuale assieme al Presidente Marco Campanari anche il Vicepresidente Mario Moro, il Presidente del Comitato Piccola Industria Gian Luca Bonazzi, il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Alessandro Goretti, i Consiglieri Marco Galbiati e Roberto Morganti e il Direttore Generale Giulio Sirtori. Presente anche Sergio Arcioni, che ricopre il ruolo di Proboviro di Confindustria a livello nazionale.

«Fra i molti temi affrontati dal Presidente Emanuele Orsini – evidenzia Marco Campanari – spicca con forza la presa d’atto di come l’Unione Europea si stia dimostrando sempre più largamente inadeguata; criticarla, anche severamente, non significa essere anti europei, ma vuol dire non essere favorevoli ad un’Europa invasiva, che ostacola con norme farraginose ed ideologiche la libera iniziativa dei cittadini e di chi vuole fare impresa».

«È stato invece dato atto al Governo italiano – prosegue il Presidente Marco Campanari – di avere promosso cambiamenti in vari ambiti, compreso il fronte energetico con l’intento di avviare il prima possibile l’iter che guarda al rinnovo delle normative sul nucleare. Anche in questo caso si tratta di un punto strategico, poiché è evidente come la questione energetica sia diventata determinante per le imprese, con costi ormai inaccettabili».

«La presenza delle Istituzioni e dei Rappresentanti del Governo è stata ampia e significativa. La Presidente Giorgia Meloni nella sua relazione, estremamente lucida, ha evidenziato come tempi difficili esigano coraggio, esortando gli imprenditori a non perdere mai quello che hanno sempre dimostrato di avere, assicurando da parte del Governo il coraggio delle scelte necessarie» conclude Marco Campanari.