Un appuntamento tradizionale, come quello dell’assemblea generale ordinaria, con al centro una particolarità. Infatti, l’assemblea annuale di Confcommercio Lecco, svoltasi lunedì 13 aprile 2026 nella sala conferenze di Palazzo del Commercio, è stata caratterizzata dall’ultima relazione da presidente di Antonio Peccati, giunto al termine del proprio doppio mandato quinquennale.

Nel suo intervento il presidente Peccati, al tavolo insieme al direttore Alberto Riva e alla presidente del Collegio Sindacale Maria Ratti, ha ripercorso le iniziative più significative dello scorso anno e il proprio impegno decennale al vertice dell’associazione di piazza Garibaldi.

Confcommercio Lecco, fine di un’era: Peccati saluta dopo 10 anni da presidente

“Questa relazione assume indubbiamente un valore speciale per me, visto che questa è l’ultima assemblea da presidente di Confcommercio Lecco. Sono stati dieci anni intensi e ricchi di soddisfazione, caratterizzati da una crescita dell’associazione e da un consolidamento significativo pur in un contesto complesso che ha attraversato anche la difficile emergenza del Covid e le conseguenze dei diversi conflitti che si sono susseguiti nel mondo. Sono stati dieci anni molto belli e ricchi di incontri e di esperienze. Voglio ringraziare il direttore Alberto Riva per la presenza costante e l’instancabile lavoro. Un grandissimo grazie va poi alla Giunta che mi ha accompagnato: dal mio predecessore Peppino Ciresa ai vicepresidenti Angelo Belgeri, Severino Beri e Claudio Somaruga, ai componenti che mi hanno affiancato in questi ultimi cinque anni ovvero Sergio Colombo, Cristina Valsecchi, Silvia Nessi, Mattia Maddaluno. Ma anche Marco Caterisano, che era nella squadra durante il mio primo mandato, insieme all’amico Renato Mariani, che non è più con noi e che è stato ricordato con un grande applauso. Voglio dire grazie anche al Consiglio generale e ai presidenti delle categorie e delle zone che lavorano con grande determinazione per il bene delle imprese. E voglio ringraziare la struttura di Confcommercio Lecco che in questi anni ha saputo dare risposte agli associati ed è cresciuta in termini di servizi e qualità. Tra poche settimane il mio incarico terminerà e toccherà a un altro imprenditore raccogliere il testimone. Non posso che dire ancora una volta grazie per la fiducia e il sostegno che mi avete dato: sono orgoglioso e fiero di essere stato per dieci anni presidente di Confcommercio Lecco. Da parte mia continuerò a sostenere questa associazione e a dare una mano seppure con un altro ruolo, sempre con spirito di servizio e con la voglia di supportare gli imprenditori e far crescere il territorio lecchese”.

Se questo saluto ha segnato l’assemblea del 13 aprile, sono stati numerosi i temi toccati nel ripercorrere il 2025: dall’analisi sulla situazione economica lecchese (con un turismo trainante, mentre commercio e servizi mostrano problematiche strutturali e cicliche), ai diversi progetti avviati.

Tra questi il monitoraggio dei flussi turistici tramite accordo con un operatore telefonico, il progetto sull’intelligenza artificiale rivolto prima alla struttura e poi alle imprese associate, i protocolli d’intesa con diversi Comuni, il progetto “Fare Impresa Oggi” e l’iniziativa “Edicola mi piace”.

Particolare attenzione anche al completamento dell’intervento di Palazzo Ghislanzoni in via Roma 51, che verrà inaugurato ufficialmente giovedì 16 aprile alle ore 11. “Come associazione siamo orgogliosi di questa operazione”, ha sottolineato Peccati, “portata avanti con determinazione e convinzione”.

Richiamati anche la cerimonia dei Maestri del Commercio di 50&Più (25 commercianti premiati) e il Premio Innovazione d’impresa del Gruppo Giovani, oltre alla rassegna “Leggermente”, definita un successo culturale per il territorio.

Sul fronte associativo, Peccati ha evidenziato la crescita dell’organizzazione: “Siamo arrivati a 3.500 imprese associate e 77 nuovi ingressi, risultati mai raggiunti prima. Anche le società partecipate confermano numeri solidi e importanti”.

Al termine della relazione, l’assemblea generale ordinaria è proseguita con l’esame e l’approvazione del bilancio consuntivo 2025 e del previsionale 2026 illustrati dal direttore Alberto Riva. Sono stati inoltre approvati la relazione del Collegio Sindacale – Revisori dei Conti e il rifinanziamento del fondo di solidarietà per i commercianti.