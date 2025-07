artigiani

Nel nuovo direttivo sono state confermate Chiara Vismara e Chiara Sironi, a cui si affiancano due nuovi ingressi: Elsa Cataldo e Caroline Brambilla. Completano il gruppo i membri aggiunti Silvia Dozio e Francesco Dote.

Serena Dell’Olio è stata confermata all’unanimità presidente della categoria Moda di Confartigianato Imprese Lecco. Un incarico rinnovato all’insegna della continuità, ma anche dell’apertura verso nuove energie e progettualità.

Confartigianato Lecco: Serena Dell’Olio resta alla guida della Categoria Moda

“Nello scorso mandato abbiamo lavorato non solo per valorizzare le imprese della nostra categoria, ma anche la sua connessione con altri settori – ha dichiarato la presidente Serena Dell’Olio -. Con le categorie Benessere e Minuterie Metalliche nel 2023 abbiamo realizzato la sfilata Metal & Fashion, sperimentando una sinergia che si è rivelata di successo e mostrando come l’artigianato possa fondersi in forme nuove, creative e autentiche, mantenendo una relazione positiva e coinvolgente con le scuole del territorio come l’Istituto superiore di grafica, moda, design”.

La presidente ha ricordato anche gli incontri e gli eventi dedicati alla comunicazione e al digitale, rivolti al mondo della moda, prima di guardare al prossimo mandato, durante il quale si continuerà a lavorare sul coinvolgimento delle realtà del tessile e della moda. Un’azione che si baserà su un direttivo rinnovato. “Siamo riusciti ad ampliare il nostro consiglio direttivo, inserendo due nuove figure giovani. Sono molto contenta di questo risultato, perché potremo contare anche sul contributo di imprenditrici che operano in ambiti differenti e che quindi saranno in grado di portare idee e punti di vista diversi”.

Serena Dell’Olio ha infine sottolineato l’importanza delle relazioni costruite a livello regionale, dove si è recentemente avviata la costituzione di un comitato della moda interno a Confartigianato Lombardia, per dare maggiore voce e peso a livello centrale alle istanze del settore. “Dobbiamo valorizzare il lavoro delle nostre realtà artigiane, far emergere le eccellenze che esistono anche a Lecco e provincia: qui ci sono competenze e storie che meritano di essere raccontate”, ha concluso.

Una linea condivisa da Ilaria Bonacina, presidente di Confartigianato Imprese Lecco, la quale ha evidenziato l’importanza della connessione tra diverse categorie, che sempre più caratterizza l’attività in seno all’Associazione. “Crediamo molto nel valore delle contaminazioni tra mondi diversi: moda, benessere, metalmeccanica sono settori che, se messi in dialogo, possono generare creatività e nuove opportunità. Le competenze che abbiamo sul territorio vanno tutelate e raccontate, anche fuori dai confini provinciali”.

“In questo nuovo mandato – ha aggiunto il segretario generale Matilde Petracca -, il lavoro della categoria proseguirà nel segno della continuità, ma con energie rinnovate. L’ingresso di nuove componenti nel direttivo è un segnale positivo che accogliamo con molto piacere e che conferma la crescita di partecipazione registrata in occasione di tutti i rinnovi svolti in questi mesi”.