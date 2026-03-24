I dirigenti di domani si costruiscono oggi. Ha preso il via in questi giorni il corso di formazione per dirigenti 2026, promosso da Confartigianato Imprese Lecco: un ciclo di cinque incontri che accompagnerà fino a luglio i componenti dell’Assemblea, costituita da presidenti e consiglieri di tutte le Categorie e le Zone ed estesa ai membri dei Movimenti.

Confartigianato Lecco: al via la formazione per i dirigenti di domani

L’iniziativa nasce all’indomani della lunga stagione dei rinnovi associativi che ha caratterizzato lo scorso anno e che ha portato a un significativo rinnovamento della classe dirigente. Accanto a figure con esperienza consolidata, sono infatti numerosi i nuovi eletti che per la prima volta si trovano a ricoprire un ruolo attivo nella vita dell’Associazione.

Proprio per questo Confartigianato Lecco ha scelto di investire in un percorso strutturato di accompagnamento, con l’obiettivo di mettere tutti i dirigenti nelle condizioni di svolgere al meglio il proprio ruolo. Non solo un momento formativo, ma un’occasione concreta per costruire competenze, rafforzare la consapevolezza e favorire una partecipazione sempre più efficace e responsabile.

Il corso si propone infatti di consolidare identità e senso di appartenenza, offrendo al tempo stesso strumenti utili per comprendere il funzionamento dell’organizzazione, i meccanismi decisionali e il valore della rappresentanza. Un percorso che intreccia conoscenza interna e apertura verso l’esterno, alternando momenti più legati alla struttura associativa ad approfondimenti su leadership, gestione e lavoro di squadra.

Il primo incontro, dedicato a identità e valori, è stato tenuto dal presidente Davide Riva, dal segretario generale Matilde Petracca e dal vicepresidente vicario Dante Proserpio, che hanno condiviso con i partecipanti il significato dell’impegno associativo, il senso di appartenenza e il ruolo del dirigente oggi.

Nei prossimi appuntamenti, il percorso entrerà nel vivo anche grazie al contributo degli esperti di The European House – Ambrosetti, che affronteranno temi legati alla leadership, alla capacità decisionale, alla gestione delle responsabilità e alla costruzione di team efficaci. Spazio anche ad aspetti operativi, come la conoscenza dei servizi e delle opportunità offerte dall’Associazione, fino ad arrivare agli strumenti della bilateralità, con un taglio concreto e orientato alle esigenze delle imprese.

“Questo percorso – interviene il presidente Davide Riva – rappresenta un investimento strategico per il futuro della nostra Associazione. Abbiamo scelto di non limitarci a rinnovare gli organi, ma di accompagnare i dirigenti in un cammino di crescita che li renda sempre più consapevoli del proprio ruolo”.

“Abbiamo tante energie nuove e grande entusiasmo – aggiunge il segretario generale Matilde Petracca -: il nostro compito è trasformarli in competenze, dando a ciascuno gli strumenti per contribuire in modo consapevole alla vita dell’Associazione”.

Il percorso formativo rappresenta quindi un passaggio strategico per Confartigianato Lecco: un investimento sulle persone e sulla qualità della rappresentanza, per affrontare con maggiore forza e visione le sfide dei prossimi anni.