Confartigianato Imprese Lecco celebra i suoi 80 anni di attività con una svolta importante nel percorso verso la digitalizzazione e l’innovazione, ma anche nei confronti della sostenibilità: da quest’anno, la tessera associativa sarà disponibile esclusivamente in formato virtuale.

Confartigianato Imprese Lecco lancia la tessera digitale

La tessera digitale, scaricabile direttamente dall’area riservata del sito di Confartigianato Imprese Lecco, rappresenta un elemento chiave dell’impegno dell’Associazione verso una gestione sempre più moderna, efficiente e sostenibile. Ogni associato potrà scaricarla e conservarla comodamente sul proprio cellulare, avendola sempre a portata di mano per ogni necessità.

“Questa novità è il risultato di un lungo lavoro – spiega Ilaria Bonacina, Presidente di Confartigianato Imprese Lecco – che ci ha portato a offrire agli associati uno strumento più in linea con le esigenze moderne. La digitalizzazione della tessera è un tassello fondamentale del nostro impegno nel rendere l’associazione sempre più moderna e sostenibile, guardando al futuro senza dimenticare la tradizione”.

Per gli artigiani che restano affezionati al formato cartaceo – molti le collezionano e le custodiscono gelosamente – sarà comunque possibile richiedere una copia stampata presso gli uffici di Confartigianato Imprese Lecco, mantenendo così viva la connessione con un simbolo storico del rapporto tra artigiani e associazione.

“Questa innovazione si inserisce in un quadro più ampio di azioni intraprese da Confartigianato Imprese Lecco per promuovere la sostenibilità e l’innovazione, come testimoniato anche dalla presentazione, poche settimane fa, del primo Report di Sostenibilità dell’Associazione. Il documento – aggiunge il Segretario Generale Matilde Petracca – mette in luce l’impegno verso pratiche sostenibili e un approccio sempre più responsabile nei confronti dell’ambiente, delle persone e delle imprese associate”.

Accedendo all’area riservata del sito www.artigiani.lecco.it si ha la possibilità non soltanto di scaricare la tessera digitale, ma anche di consultare le informazioni e gli approfondimenti curati dagli esperti dell’associazione, che analizzano notizie e novità mettendo a disposizione degli associati le loro competenze: un servizio puntuale e professionale che l’Associazione offre in via esclusiva agli artigiani soci.

La campagna di tesseramento di quest’anno si sviluppa attorno al tema “Intelligenza Artigiana – Intelligenza Creativa”, un claim che sottolinea la capacità degli artigiani di unire tradizione e innovazione, creando valore per il territorio e per l’intera comunità.