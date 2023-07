E' Ilaria Bonacina la nuova presidente di Confartigianato Imprese Lecco. Lo ha decretato nella serata di ieri, lunedì 10 luglio 2023 il Consiglio direttivo dell'associazione che si è riunito per l'elezione della nuova guida.

Confartigianato Imprese Lecco: Ilaria Bonacina nuova numero uno

Ilaria Bonacina, attuale presidente di Zona 6 Merate-Casatenovo e anche componente del Consiglio della Camera di Commercio Como-Lecco, rivestirà quindi il nuovo ruolo fino al 2025.

Laureata in Economia e commercio è titolare della By Carpel di Brivio, azienda che progetta, produce e commercializza accessori per carriponte, gru ed impianti di sollevamento.

Tanti ruoli

In passato era già stata nominata presidente del Gruppo Giovani dell'associazione di categoria lecchese. Non solo ma è stata più volte membro del Comitato di Presidenza di Confartigianato ed è stata inoltre componente del Direttivo del Movimento Donne Impresa.

Fiera dell'artigianato

Ha anche guidato il Comitato Organizzatore della Mostra dell’Artigianato di Erba, fiore all'occhiello degli eventi promossi dal sodalizio, uno degli appuntamenti più attesi dell'autunno lariano, frutto della collaborazione tra il centro eventi di Erba, Confartigianato Como e Confartigianato Lecco.

Passaggio di testimone a Confartigianato Imprese Lecco

Bonacina raccoglie il testimone dello storico presidente Daniele Riva, titolare dell’impresa di carpenteria metallica Cremonini di Suello.