È stato presentato,nella mattinata di oggi, venerdì 8 novembre 2024, nella sede di Confartigianato Imprese Lecco in via Galilei, il programma dell’Assemblea Pubblica 2024, evento annuale di Confartigianato che ogni anno si apre a dibattiti e argomenti che riguardano la più stringente attualità. Tema di quest’anno: la sostenibilità; un argomento che, ci tiene subito a precisare la presente di Confartigianato Lecco, Ilaria Bonacina: «Non abbiamo scelto per moda, ma perché ci crediamo veramente».

Confartigianato Imprese Lecco: costruire la sostenibilità con gli artigiani

La sostenibilità è infatti un tema ormai cruciale per il futuro del nostro sistema, e Confartigianato Lecco lo sa bene. L’obiettivo del gruppo è guidare le imprese artigiane verso un modello che integri responsabilità ambientale, economica e sociale. Titolo dell’assemblea: “Costruire sostenibilità: artigiani in azione”. Insomma, affrontare l’argomento in modo strategico, con una visione che mette al centro l’impegno collettivo e concreto delle piccole imprese a quelle che sono invece sfide globali.

Ospiti illustri si alterneranno nella giornata di venerdì 15 novembre, dove a partire dalle 17 si apriranno i battenti con un Welcome coffee (organizzato con la collaborazione del Larius di Colico). I principali sono sicuramente: Stefano Besseghini, presidente di A.R.E.R.A., Maria Cristina Messa, ex ministro e attuale docente universitaria alla Università degli Studi Bicocca di Milano, e infine Nico Acampora, ideatore del progetto PizzAut . Ultimo ma non per meno importanza (anzi), sarà presente all’Assemblea pubblica anche Marco Granelli, presidente nazionale di Confartigianato Imprese. Un ospite che Ilaria Bonacina definisce essere un vero e proprio “regalo” per chi sarà presente e per le aziende e i soci di Confartigianato Lecco: «Ha scelto di essere a Lecco il 15 novembre e non possiamo che essergliene grati. Questa sua attenzione nei confronti della nostra territorialità è motivo di grande orgoglio e soddisfazione».

«L’Assemblea pubblica è uno dei nostri principali eventi dell’anno – ha continuato la presidente Bonacina – Serve a dare sfogo e spazio a tutta la comunità che vuole partecipare. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che siamo rivolti alle imprese, ma siamo anche un attore sociale. Quest’anno, inoltre, abbiamo iniziato a progettare l’assemblea a partire dal suo stesso argomento: quali sono i diversi aspetti? È bene interrogarci come privati, aziende e attori sociali. Dobbiamo agire tutti insieme per poter ragionare sul futuro, cosa che in Confartigianato Imprese Lecco facciamo da anni».

«Siamo una realtà che pensa alla concretezza, cosa che hanno confermato anche gli ospiti quando li abbiamo voluti invitare – ha dichiarato il segretario generale Matilde Petracca – La nostra Assemblea Pubblica di quest’anno vuole rappresentare una vera e propria chiamata all’azione per il mondo dell’artigianato. Vogliamo ispirare ogni imprenditore affinché diventi protagonista di un cambiamento sostenibile, acquisendo consapevolezza e attivandosi rispetto a pratiche responsabili che possano rafforzare, valorizzare e radicare ancora di più il lavoro artigiano sul territorio. L’obiettivo è ambizioso: non vogliamo solo discutere di sostenibilità, ma offrire spunti su strumenti e soluzioni pratiche per permettere alle nostre imprese di integrarla nelle proprie attività quotidiane, in modo efficace e duraturo».

Un modello di Assemblea Pubblica effettivamente del tutto nuovo, dove, insieme agli incontri verranno presentati il primo report di sostenibilità di Confartigianato Lecco (sulla base di dati raccolti dal 2021 al 2023), fruibile anche grazie a un’innovativa esperienza immersiva con la realtà virtuale. A ciò si aggiunge, infine, l’impronta carbonica che avrà l’evento del 15 novembre, grazie a un progetto in collaborazione con LifeGate.

«Il report di sostenibilità è un documento fondamentale – ha continuato Petracca – racchiude e valorizza il nostro impegno nel portare avanti un’azione sostenibile e nel supportare le imprese verso una crescita responsabile». Insomma, come sostenuto in chiusura alla conferenza stampa di presentazione da Ilaria Bonacina: «Se la sostenibilità vuol dire solo “ambiente”, possiamo anche smettere di parlarne».

L’appuntamento è per venerdì 15 novembre alle 17 al Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione sul sito www.artigiani.lecco.it .

Andrea Marcianò