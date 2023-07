Confartigianato, al via la 28esima edizione di "Aperto per ferie": presentata nella mattinata di oggi, giovedì 27 luglio 2023, l'ormai tradizionale iniziativa di Confartigianato Imprese Lecco, che conta al momento ben 638 aziende aderenti.

Confartigianato, al via la 28esima edizione di "Aperto per ferie": ad agosto oltre 600 imprese a servizio dei cittadini

Ad agosto tradizionalmente tutte le attività chiudono, tuttavia non vanno in ferie i problemi della vita: elettrodomestici che si rompono, auto in panne, o semplicemente il bisogno di un taglio fresco per l'estate o una manicure per le vacanze... e Confartigianato Imprese ha la risposta in tasca: visitando il sito "apertoperferie.artigiani.lecco.it" dal primo al 31 agosto 2023 sarà possibile conoscere gratuitamente tutte le imprese associate a Confartigianato che manterranno aperta la loro attività nel periodo indicato.

Il turismo lecchese ha avuto una grande ripresa dopo il Covid: "Aperti per ferie" si rivolge anche ai villeggianti

Come ha spiegato la presidente di Confartigianato Imprese Lecco Ilaria Bonacina, riferendosi ad alcuni dati elaborati dall'Osservatorio Mpi di Confartgianato Lombardia, la nostra regione, e in particolare la provincia di Lecco, sta vivendo una fase di grande recupero rispetto al periodo pre-pandemico: "Tutto l'apparato turistico si è messo in gioco molto bene - ha sottolineato Bonacina - Nell'ultimo anno in Lombardia sono aumentate del 90,8% le presenze straniere: il nostro sito infatti è disponibile anche in lingua inglese, proprio perchè non si rivolge solo ai cittadini, ma anche ai turisti. Le presenze estive nella provincia di Lecco nel periodo tra luglio e settembre sono aumentate quasi del 30% rispetto al 2019 e Lecco ha avuto un recupero superiore al 18% di presenze straniere rispetto al 2019 (in entrambi i casi la nostra provincia si aggiudica il secondo posto sul podio della regione lombarda)".

648 aziende aderiscono alla campagna. Al primo posto gli autoriparatori

"Abbiamo talmente tante aziende che vogliono aderire alla nostra iniziativa che i dati sono in continuo aggiornamento - ha proseguito la segretaria generale di Confartigianato Imprese Lecco Matilde Petracca - A Ferragosto ci saranno 75 imprese aperte sul territorio e ben 59 per tutto il mese di agosto. Le aziende che aderiscono alla nostra campagna al momento sono 648: tenendo conto che l'anno scorso il totale definitivo era di 615, possiamo dire senza dubbio che quest'anno c'è stato un notevole incremento. Inoltre l'anno scorso le visite al nostro sito sono state oltre 400, e questo è sicuramente un dato incoraggiante. Questo servizio ha anche una finalità sociale: Confartigianato non lascia da soli i cittadini e i turisti nemmeno nel mese di agosto. La zona che conta più attività aperte per ferie è quella di Merate, mentre la categoria di imprese che vince sulle altre in termini numerici è quella degli autoriparatori, seguita subito dopo dal comparto delle imprese che riguardano la casa (riparazione elettrodomestici, idraulici...); una buona quota è raggiunta anche dalle cosiddette attività del benessere (parrucchieri, estetisti, tatuatori...)".