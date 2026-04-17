Oltre 1000 studenti hanno partecipato alla sesta edizione del Career Day 2026, svoltasi oggi, venerdì 17 aprile 2026 a Lariofiere e organizzata da Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio.

Career Day 2026: oltre 1000 studenti incontrano il mondo del lavoro

L’iniziativa ha coinvolto giovani delle classi finali provenienti da 18 scuole delle province di Como, Lecco e Sondrio, offrendo loro un’importante occasione di incontro diretto con il mondo del lavoro. Più di 100 aziende del territorio hanno partecipato all’evento, mettendo a disposizione stand dedicati per colloqui one-to-one, presentazioni aziendali e raccolta di candidature.

Il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Marco Campanari, ha sottolineato il valore dell’iniziativa come punto di incontro concreto tra studenti e imprese, evidenziando l’importanza di orientare i giovani verso percorsi formativi e professionali in linea con le esigenze del mercato del lavoro.

Anche il Consigliere di Confindustria Como con delega all’Education, Michele Ciavola, ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti, evidenziando la crescita della partecipazione e il ruolo sempre più centrale dell’evento nel favorire il dialogo tra scuole, studenti e aziende. Ha inoltre ricordato la presenza del liceo Giovio di Como tra i nuovi istituti coinvolti e l’importanza di percorsi formativi innovativi come gli ITS.

Accanto alle imprese, hanno partecipato anche 8 Fondazioni ITS, tra cui ITS Lombardia Meccatronica, ITS Machina Lonati, ITS Move Academy, ITS Academy Agroalimentare e ArtWood Academy, che hanno presentato percorsi altamente specializzati in linea con le esigenze del tessuto produttivo.

Tra le iniziative presenti anche il progetto X Student, promosso da Confindustria Como, che ha permesso agli studenti di simulare colloqui di lavoro e preparare il proprio curriculum vitae.

L’evento ha confermato il ruolo centrale della collaborazione tra Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio nel rafforzare il legame tra scuola e impresa, con l’obiettivo di ridurre il divario tra formazione e occupazione.