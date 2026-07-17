Valentina Fontana, co-CEO e vicepresidente di Fontana Group, è stata inserita da Forbes Italia nella prestigiosa lista delle Top 100 Women 2026, che raccoglie le cento donne italiane di maggior successo dell’anno. La classifica, pubblicata nel numero di luglio della rivista, premia imprenditrici, manager, ricercatrici, artiste e professioniste che, con il proprio talento e il proprio lavoro, contribuiscono alla crescita, all’innovazione e alla competitività del Paese.

Il riconoscimento arriva in un momento particolarmente significativo sia per Valentina Fontana sia per l’azienda di famiglia che ha sede a Calolziocorte. Il 2026 segna infatti il suo ventesimo anno all’interno di Fontana Group, realtà internazionale leader nella progettazione e produzione di stampi e carrozzerie per il settore automotive, che proprio quest’anno celebra anche il 70° anniversario dalla fondazione. Nelle scorse settimane il gruppo aveva inoltre conquistato il prestigioso Podio Ferrari 2026, riconoscimento assegnato ai migliori partner della supply chain della Casa di Maranello.

Calolzio: Valentina Fontana tra le 100 donne italiane di maggior successo secondo Forbes Italia 2026

Prima esponente della terza generazione della famiglia Fontana, Valentina Fontana si è laureata con lode in Business Administration all’Università Bocconi di Milano. Dopo un’esperienza come ghostwriter per l’economista Marco Vitale, collaborando alla realizzazione del volume Il mito Alfa, ha lavorato nel settore immobiliare a Miami per JLL e successivamente nella consulenza strategica con PwC e Bain & Company a Milano.

Da vent’anni è tra le protagoniste dello sviluppo di Fontana Group, contribuendo alla trasformazione dell’impresa familiare in una realtà manageriale internazionale. In qualità di co-CEO, insieme al fratello Stefano Fontana, guida la pianificazione strategica, l’innovazione, lo sviluppo del business e i processi di change management.

Nel 2008 ha inoltre fondato altreforme, il marchio di design nato dalla diversificazione dell’attività aziendale, che valorizza l’alluminio – materiale simbolo del know-how industriale del gruppo – attraverso complementi d’arredo e progetti di interior design di alta gamma.

Il percorso professionale di Valentina Fontana è stato accompagnato da numerosi riconoscimenti. Già nel 2009, sotto la sua direzione creativa, altreforme venne selezionata da Design Miami, una delle più importanti manifestazioni internazionali dedicate al design da collezione. Il brand ha poi ottenuto premi di rilievo come l’Elle Decor International Design Award e gli Archiproducts Design Awards, conquistati nel 2023 e nel 2025.

Tra i riconoscimenti ricevuti negli ultimi anni figurano anche il Premio Next Generation, assegnato nel 2022 a Valentina e Stefano Fontana per la capacità di innovare il modello dell’impresa di famiglia, e il Premio Di Padre in Figlio, ricevuto nel 2024 per l’eccellenza nel passaggio generazionale.

«Sono profondamente onorata di ricevere questo riconoscimento, che arriva in un momento per me particolarmente significativo: il mio ventesimo anniversario in Fontana Group, proprio nell’anno in cui l’azienda celebra i suoi settant’anni di storia», ha dichiarato Valentina Fontana.

La manager ha ricordato il valore della tradizione familiare e della responsabilità di rappresentare la terza generazione dell’azienda: «Ho cercato di trasformare il peso di questa eredità nell’opportunità di contribuire con la mia visione, nel rispetto del passato ma con lo sguardo rivolto al futuro, consapevole che ogni generazione ha il dovere di innovare senza perdere la propria identità».

Nel suo messaggio di ringraziamento ha voluto dedicare il premio alla famiglia, ai collaboratori e ai clienti che hanno sostenuto il percorso di crescita dell’azienda, rivolgendo infine un pensiero alle giovani donne, e in particolare alla figlia Deira.

«Non smettete mai di credere in voi stesse e non lasciate che il pregiudizio definisca i vostri limiti. Rispondete sempre con la competenza, con il lavoro e con i risultati. Fate squadra, sostenetevi a vicenda e non vedete nelle altre donne delle concorrenti, ma delle alleate: insieme si cresce più di quanto si possa fare da sole. Abbiate il coraggio di affrontare i sacrifici, perché ogni risultato importante richiede impegno, costanza e resilienza. E non permettete a nessuno di dirvi che dovete scegliere tra le diverse dimensioni della vostra vita. Potete essere imprenditrici, manager, madri, figlie, compagne o qualsiasi altra cosa desideriate essere. L’unico vero limite è quello che decidete di porvi. Il resto sono soltanto le opinioni degli altri, e non devono mai definire chi siete né ciò che potete diventare».