Brivio & Viganò, l’azienda fondata a Missaglia, continua a crescere. Il colosso brianzolo, diventato un punto di riferimento nazionale nel settore della logistica e dei trasporti, ha annunciato l’acquisizione di Gi.Ma.Trans, realtà operativa da 30 anni al servizio della Gdo e dell’industria. L’operazione rappresenta un importante passo strategico volto a promuovere un’effettiva integrazione tra Gi.Ma.Trans e il Gruppo Brivio & Viganò, con l’obiettivo di massimizzare i benefici per il mercato e per i clienti. Un percorso di crescita condivisa che consentirà di unire le competenze e le infrastrutture, creando un polo di eccellenza in grado di offrire soluzioni più efficienti, sicure e sostenibili.

Brivio & Viganò ha acquisito Gi.Ma.Trans

Fondata nel 1993, Gi.Ma.Trans ha costruito solide relazioni con i clienti e sviluppato competenze riconosciute nel settore dei trasporti. L’ingresso nel Gruppo Brivio & Viganò consentirà di unire le competenze e infrastrutture, know-how e tecnologie, favorendo sinergie operative e di mercato. Questa strategia di integrazione mira a consolidare la presenza del Gruppo nel mercato di riferimento, promuovendo lo scambio di metodologie e competenze tra le due realtà. Grazie a questa prospettiva il Gruppo Brivio & Viganò potrà estendere la copertura territoriale, incrementare la capacità operativa complessiva, garantendo al contempo continuità e livello di servizio ai clienti, contribuendo a un posizionamento competitivo più forte e duraturo nel settore.



Mauro Brivio, amministratore delegato di Brivio & Viganò, ha dichiarato: «La decisione di acquisire Gi.Ma.Trans è coerente con la nostra strategia di crescita e innovazione. Questa operazione ci consente di ampliare la nostra offerta di servizi, valorizzare le competenze dei nostri team e rafforzare il nostro posizionamento competitivo in un mercato in continua evoluzione».

Stefano Quarti, già amministratore delegato di Gi.Ma.Trans e ora direttore generale, ha commentato: «Entrare a far parte del Gruppo Brivio & Viganò rappresenta una straordinaria opportunità per crescere insieme, portando il nostro know-how e le nostre infrastrutture all’interno di un’organizzazione che condivide la nostra visione di eccellenza, innovazione e attenzione al cliente e alle persone».