È stato formalizzato nella giornata di martedì 8 aprile 2025, il contratto di rete “NET – Nuove Energie Territoriali”, sottoscritto da BrianzAcque e Lario Reti Holding, le due importanti realtà pubbliche del settore idrico lombardo operanti rispettivamente nelle province di Monza e Brianza e Lecco. L’accordo, siglato dai relativi rappresentanti, Enrico Boerci e Lelio Cavallier, segna un passo decisivo in un percorso di collaborazione avviato già nel 2021, e rimane aperto all’adesione di altri soggetti a totale partecipazione pubblica, anche di settori diversi da quello idrico.

BrianzAcque e Lario Reti Holding insieme in una joint venture contrattuale pubblica

In un contesto in continua evoluzione, caratterizzato da trasformazioni tecnologiche, cambiamenti climatici e aggiornamenti normativi – anche su scala regionale – il contratto di rete rappresenta uno strumento strategico per affrontare in modo condiviso le nuove sfide del settore. L’approccio sempre più manageriale e industriale richiesto alla gestione delle utility pubbliche rende, infatti, essenziale la creazione di sinergie operative tra aziende che operano sulla stessa filiera.

A presiedere per primo il Consiglio delle Imprese Retiste sarà Enrico Boerci, Presidente e AD di BrianzAcque, mentre sono stati indicati come membri del Comitato di Gestione: Vincenzo Lombardo, Direttore Generale di Lario Reti Holding, e Massimiliano Ferazzini, Direttore Tecnico di BrianzAcque.

Attraverso NET, BrianzAcque e Lario Reti Holding, mantenendo piena autonomia societaria, collaboreranno allo sviluppo di progetti comuni. La joint venture contrattuale mira, infatti, a: valorizzare la gestione in house del servizio idrico integrato, puntando su efficienza e razionalizzazione; sviluppare sinergie industriali per generare economie di scala e vantaggi competitivi; migliorare la qualità del servizio e garantire adeguati livelli di investimento in risposta alle nuove sfide economiche e ambientali; favorire una ottimizzazione progressiva delle strutture del servizio idrico integrato, anche in chiave evolutiva e interconnessa; promuovere procedure omogenee e condivisione delle conoscenze per aumentare l’innovazione e l’adattamento ai trend tecnologici e normativi; incrementare l’efficienza gestionale, migliorando la capacità di investimento e contenendo i costi; rafforzare la rappresentanza unitaria verso stakeholder istituzionali e associativi. Tra i primi ambiti di possibile sinergia vi sono le attività di laboratorio e la gestione dell’utenza industriale.

Il contratto di rete “Nuove Energie Territoriali” rappresenta anche un’opportunità concreta di crescita per le persone che operano all’interno delle aziende coinvolte, promuovendo cultura della cooperazione, innovazione e condivisione di competenze.

“Sinergia – commenta Enrico Boerci, Presidente e AD di BrianzAcque – è per la nostra azienda una parola quotidiana da molto tempo e non è mai stata una dichiarazione di intenti ma sempre pratica concreta. In questo contesto operiamo sinergicamente, ormai da diversi anni, con Lario Reti Holding. Una sintonia che va oltre la semplice vicinanza territoriale e che ci ha visti condividere numerose iniziative interne sia nell’ambito della crescita professionale che dell’innovazione tecnologica e nel coordinamento dei laboratori. NET per noi non è un arrivo ma un punto di partenza per condividere insieme scelte, investimenti e azioni strategiche che ci renderanno più vicini ai nostri territori e più competitivi a livello regionale e nazionale”.

“Quello firmato con BrianzAcque è un accordo che segna l’inizio di un importante percorso aperto a collaborazioni e sinergie future con altri operatori pubblici, siano essi gestori idrici o di altri settori, dei nostri territori o di territori contigui – spiega Lelio Cavallier, Presidente di Lario Reti Holding – Oggi più che mai occorre creare relazioni e partnership strategiche con altri operatori per far fronte alle complesse sfide del periodo che stiamo attraversando”.

“Ringraziamo tutte le persone che hanno contribuito alla definizione di questo accordo – concludono i due Presidenti – e auguriamo buon lavoro a chi sarà coinvolto nei progetti che nasceranno da questo quadro collaborativo”.