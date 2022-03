Benzina e gasolio, prezzi alle stelle: il listino aggiornato di dove conviene far rifornimento in provincia di Lecco

Stangata

I prezzi nella galleria che vi proponiamo sono gli ultimi disponibili. Sono ordinati secondo la data dell'ultimo aggiornamento.

Continuano a salire inesorabilmente i prezzi di benzina e gasolio. Secondo le ultime rilevazioni al servito il prezzo medio della benzina è di 2,024 euro/litro con le aree di servizio che mostrano prezzi medi tra 1,965 e 2,111 euro/litro. Sul fronte del gasolio a media del diesel servito aumenta a 1,904 euro/litro con i prezzi che oscillano tra 1,844 e 1,974 euro/litro . Schizzano anche i costi del Gpl che vanno da 0,828 a 0,857 euro/litro

Benzina e gasolio, prezzi alle stelle

Gli aumenti degli ultimi giorni e delle ultime ore spiega Quotidiano Energia, sarebbero imputabili alla decisione presa dall'Opec+ di mantenere invariato il livello di produttività, inducendo le compagnie a rivedere i prezzi verso l'alto. Lo spettro dei 2,5 euro al litro durante il conflitto tra Guerra e Ucraina, paventato dagli analisti, si sta materializzando. Per questo, a di stanza di due settimane , vi riproponiamo il listino aggiornato di dove conviene far rifornimento in provincia di Lecco.

Il listino aggiornato di dove conviene far rifornimento in provincia di Lecco

La fonte è "Osservaprezzi carburanti", ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali.

Tutti i distributori nella nostra provincia

I prezzi nella galleria che vi proponiamo sono gli ultimi disponibili. Sono ordinati secondo la data dell'ultimo aggiornamento.