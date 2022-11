Benzina e diesel: quanto costa ora un pieno a Lecco? I prezzi distributore per distributore

Benzina e diesel: quanto costa ora un pieno a Lecco? L'occhio dei lecchesi è sempre teso sui cartelli esposti ai distributori perchè la necessità di risparmiare, in questo periodo, è importante per tutti. La buona notizia è che il taglio delle accise, in scadenza dopodomani, 19 novembre 2022, è stato prorogato dal Governo sino al 21 dicembre.

I prezzi di Benzina e diesel

A livello generale in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle ultime ore, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,717 euro/litro (1,721 il valore di ieri), con i diversi marchi compresi tra 1,710 e 1,721 euro/litro (no logo 1,719). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,852 euro/litro (contro 1,858), con le compagnie tra 1,846 e 1,860 euro/litro (no logo 1,849).

Per quanto riguarda il servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 1,866 euro/litro (1,867 il valore precedente) con gli impianti colorati che praticano prezzi tra 1,804 e 1,924 euro/litro (no logo 1,775). La media del diesel servito va a 1,997 euro/litro (contro 2,000 di ieri), con i punti vendita delle compagnie che praticano prezzi medi compresi tra 1,935 e 2,051 euro/litro (no logo 1,903).

Infine i prezzi del Gpl si posizionano tra 0,774 a 0,790 euro/litro (no logo 0,763). e IL METANO si colloca tra 2,077 e 2,397 (no logo 2,100).

Ma come è la situazione sul nostro territorio?

A distanza di un mese e mezzo dall'ultima analisi vi riproponiamo la rilevazione della situazione nella nostra provincia (qui i dati al 3 ottobre 2022). I prezzi che vi mostriamo sono ordinati secondo l'ultimo aggiornamento a partire proprio da oggi, giovedì 17 novembre 2022.

La fonte, come di consueto è "Osservaprezzi carburanti", ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali.

Benzina e diesel: quanto costa ora un pieno a Lecco