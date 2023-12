Benzina e diesel ai minimi rispetto ai picchi del 2023: dove è più conveniente fare rifornimento a Lecco

Rispetto ai mesi scorsi fare rifornimento alla propria auto non rappresenta più un colpo al cuore. Dopo i periodi più difficili, nei quali il prezzo dei carburanti era arrivato a cifre proibitive - la benzina aveva addirittura superato i 2 euro al litro - in questo fine 2023 la situazione si è decisamente assestata su livelli ben più economici, raggiungendo anzi minimi che non si vedevano da circa un anno.

Ma come avevamo fatto per i giorni più duri del caro-carburante, anche in questa fase di maggior tranquillità per i nostri portafogli, vi proponiamo qui di seguito l'elenco dei distributori torinesi dove è più conveniente rifornirsi.

Benzina e diesel, il prezzo medio raggiunge minimi storici

Come fa sapere l'ultima rilevazione eseguita dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il prezzo medio dei carburanti nella nostra Penisola ha raggiunto minimi storici che non si vedevano dalla fine del 2022. Il dettaglio ministeriale, aggiornato al 25 dicembre 2023, infatti, parla di 1.764,79 euro al litro per la benzina, 1.725,19 euro al litro per il gasolio e 0.721,23 euro al litro per il GPL.

Un prezzo medio nazionale così basso, come detto, non si vedeva da dicembre dello scorso anno e cioè da prima che venissero ripristinate a pieno le accise tagliate dal governo Draghi per contenere le impennate causate dal caro-energia. Da una media di 1,62 euro al litro per la benzina, si è passati a 1,8 euro al litro. Da lì però l'impennata dei prezzi è stata graduale: in alcune zone d'Italia si è arrivati anche di 2 euro al litro.

Il Governo ha cercato di correre ai ripari con il decreto benzina che ha sancito l'introduzione dei cartelloni con il prezzo medio. L'andamento, però, è stato altalenante. Dopo un assestamento dei prezzi dei carburanti a maggio, in estate il costo medio è tornato a risalire, raggiungendo un picco tra l'11 e il 17 settembre: la benzina toccò un massimo di 1,997 euro al litro e il diesel a 1,938 euro al litro.

Da ottobre però la nuova diminuzione grazie alla discesa dei prezzi internazionali del greggio e dei prodotti raffinati, certificato anche dall'Unem, Unione Energie per la Mobilità.

“La benzina e il gasolio sono ai minimi a 1, 7 euro al litro - ha dichiarato il ministro Adolfo Urso in un’intervista a Sky TG24 - Anche grazie al decreto trasparenza di gennaio, abbiamo oggi il prezzo industriale più basso in Europa. Io non mi aspetto grandi sconvolgimenti nei prossimi mesi. Certo bisogna vedere cosa succede nel Medio Oriente, però la situazione per il momento è sotto controllo".

I distributori dove conviene fare rifornimento a Lecco

A prescindere dalle novità positive riguardo al caro benzina, grazie all'Osservaprezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy è possibile avere una panoramica dei distributori dove è più conveniente fare rifornimento a Torino.

Vediamo, qui di seguito, il dettaglio approfondito che riguarda i prezzi aggiornati a giovedì dicembre 2023.

4006 VIA PROVINCIALE VALSASSINA - BALLABIO LC Ultima comunicazione rilevata: 28/12/2023, 08:08 Benzina Gasolio GPL servito 1,849 € 1,829 € 0,689 € self 1,749 € 1,729 € -

57111 Valmadrera VIA XXV APRILE 22 - VALMADRERA LC Ultima comunicazione rilevata: 28/12/2023, 07:38 Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel servito 1,984 € 1,954 € 2,134 € 2,054 € self 1,774 € 1,744 € 1,924 € 1,844 €

Agip Ballabio via Provinciale 23 23811 - BALLABIO LC Ultima comunicazione rilevata: 28/12/2023, 07:28 Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution servito 1,999 € 1,969 € 2,069 € 1,854 € self 1,779 € 1,749 € 1,849 € 1,644 €

G.S.S. VIA NAZIONALE 5 23885 - CALCO LC Ultima comunicazione rilevata: 28/12/2023, 07:16 Benzina Gasolio GPL Blue Super Blue Diesel servito 1,989 € 1,979 € 0,709 € - 2,079 € self 1,779 € 1,769 € - 1,929 € 1,869 €

AGIP VIA MILANO 60 23878 - VERDERIO LC Ultima comunicazione rilevata: 28/12/2023, 06:32 Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel servito 2,004 € 1,994 € - - self 1,784 € 1,774 € 1,934 € 1,874 €

esso lentini STATALE 04 23807 - MERATE LC Ultima comunicazione rilevata: 27/12/2023, 08:10 Benzina Gasolio Gasolio Premium servito 2,043 € 2,033 € 2,183 € self 1,779 € 1,769 € 1,926 €