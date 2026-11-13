Su www.aziendeaperte.it è possibile scoprire le realtà produttive del territorio e prenotare visite guidate per conoscere da vicino mestieri, competenze e opportunità professionali. L'iniziativa è promossa da Confartigianato Imprese Lecco nell'ambito del progetto Interreg MITICA

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Avvicinare i giovani al mondo del lavoro, far conoscere le imprese del territorio e aiutarli a scegliere con maggiore consapevolezza il proprio futuro scolastico e professionale. È questo l’obiettivo di Aziende Aperte, l’iniziativa di orientamento promossa dal Gruppo Scuola di Confartigianato Imprese Lecco, che quest’anno si arricchisce di una nuova opportunità: una piattaforma digitale pensata per mettere in contatto diretto studenti, famiglie e aziende.

Il portale www.aziendeaperte.it è online da qualche giorno e consente di esplorare le imprese aderenti, conoscere i settori di attività, scoprire i diversi mestieri e richiedere direttamente una visita, scegliendo le realtà più vicine ai propri interessi.

Il progetto si rivolge in particolare agli studenti delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Lecco, ma non solo, e alle loro famiglie. L’intento è affiancare alle tradizionali attività di orientamento un’esperienza concreta, permettendo ai ragazzi di entrare in contatto con le opportunità professionali offerte dal territorio prima di affrontare una scelta importante come quella del percorso di studi.

Aziende Aperte, online la piattaforma che porta studenti e famiglie dentro le imprese lecchesi

Il cuore di Aziende Aperte resta l’incontro diretto con gli imprenditori. Attraverso visite guidate della durata indicativa di un’ora, gli studenti potranno varcare le porte di laboratori, officine e ambienti produttivi, conoscere la storia delle aziende, osservare i processi di lavorazione e scoprire le tecnologie utilizzate.

Un’occasione per avvicinarsi a professioni e competenze spesso poco conosciute, confrontarsi con chi ogni giorno fa impresa e superare un’immagine dell’artigianato ancora troppo spesso legata esclusivamente al lavoro manuale. Le visite permetteranno infatti di scoprire un settore nel quale tradizione, esperienza, creatività, innovazione e capacità tecniche si intrecciano.

Gli incontri saranno organizzati per piccoli gruppi e prevederanno la presenza di almeno un genitore o familiare accompagnatore. Anche gli insegnanti potranno consultare la piattaforma, conoscere le realtà produttive locali e individuare possibili occasioni di collaborazione.

Come funziona il portale

Partecipare è semplice: basta collegarsi a www.aziendeaperte.it, consultare le schede delle imprese aderenti e individuare quelle di maggiore interesse sulla base dei settori e delle attività svolte.

Una volta scelta l’azienda, sarà possibile compilare il modulo online per richiedere una visita. L’impresa riceverà la richiesta e potrà confermare l’appuntamento oppure proporre una data alternativa, in base alle proprie disponibilità.

La piattaforma rende così più semplice l’organizzazione degli incontri, creando un collegamento diretto tra chi desidera conoscere il mondo del lavoro e chi ogni giorno contribuisce a costruirlo.

Un’opportunità anche per le imprese

Aziende Aperte è rivolto anche agli imprenditori interessati ad aprire le porte delle proprie attività alle nuove generazioni. Le imprese possono aderire indicando le giornate e le fasce orarie nelle quali sono disponibili ad accogliere gli studenti per visite della durata di circa un’ora, compatibilmente con le esigenze lavorative.

Un’occasione per raccontare il proprio mestiere, valorizzare le competenze professionali e contribuire concretamente all’orientamento dei ragazzi, mostrando le possibilità di crescita e realizzazione offerte dalle professioni artigiane e tecniche.

«Uno dei nostri obiettivi è avvicinare sempre di più i giovani al mondo delle imprese, offrendo loro la possibilità di conoscere direttamente mestieri e professioni che spesso non vengono presi in considerazione al momento della scelta scolastica – sottolinea Davide Riva, presidente di Confartigianato Imprese Lecco –. L’artigianato di oggi è una realtà nella quale convivono competenze tradizionali, innovazione, creatività e nuove tecnologie, ma per scoprirlo bisogna avere l’occasione di entrare nelle aziende e incontrare chi ci lavora. Con Aziende Aperte vogliamo rendere questo incontro più semplice e accessibile, coinvolgendo anche le famiglie, che hanno un ruolo fondamentale nell’orientamento dei ragazzi. È un modo concreto per aiutarli a conoscere le opportunità del nostro territorio e compiere scelte più consapevoli per il proprio futuro».

«La novità di questa edizione è uno strumento che rende il progetto più accessibile e semplice da utilizzare – spiega Matilde Petracca, segretario generale di Confartigianato Imprese Lecco –. Studenti e famiglie possono consultare in autonomia le aziende disponibili e richiedere una visita, mentre gli imprenditori possono gestire gli appuntamenti compatibilmente con le proprie esigenze lavorative. Il nostro obiettivo è ampliare progressivamente il numero delle imprese aderenti e rendere Aziende Aperte un’opportunità sempre più diffusa e facilmente fruibile».

Il legame con il progetto MITICA

La nuova edizione di Aziende Aperte si inserisce nel progetto MITICA – Modelli Innovativi per il Trasferimento alle Imprese di Competenze Avanzate, finanziato dal Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera (ID 0200060), del quale Confartigianato Imprese Lecco è partner.

L’iniziativa punta a sviluppare modelli innovativi per il trasferimento delle competenze e a rafforzare il collegamento tra sistema formativo e sistema produttivo. In questo percorso, il Gruppo Scuola di Confartigianato svolge un ruolo di raccordo tra imprese e istituzioni scolastiche, promuovendo occasioni di incontro e una maggiore conoscenza delle professioni e delle opportunità presenti sul territorio.

Con il lancio della nuova piattaforma, Aziende Aperte compie dunque un ulteriore passo avanti: l’orientamento diventa un’esperienza da vivere in prima persona, entrando nelle aziende, incontrando gli imprenditori e scoprendo da vicino le tante possibilità che il mondo del lavoro può offrire.

Le imprese interessate ad aderire possono contattare Paolo Grieco di Confartigianato Imprese Lecco all’indirizzo e-mail innovazione@artigiani.lecco.it oppure al numero 0341 250200. Per studenti e famiglie, tutte le informazioni sulle aziende aderenti e sulle modalità per richiedere una visita sono disponibili sul portale www.aziendeaperte.it.