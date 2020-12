Audizione urgente in Regione per la crisi della Voss . A richiederla è stato il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle Raffaele Erba che si è rivolto Presidente della IV Commissione Attività Produttive, Istruzione, Formazione e Occupazione per cercare di trovare una soluzione alla crisi occupazionale della nota azienda di Osnago. Nei giorni scorsi a sollecitare un intervento celere e di peso del Pirellone erano stati anche il dem lecchese Raffaele Straniero e il capogruppo del Pd in consiglio regionale Fabio Pizzul. E ora c’è una data, quella del 29 dicembre 2020

Audizione urgente in Regione per la crisi della Voss: c’è la data

“L’azienda di Osnago, storica torneria fondata nel 1954 con il nome di “Larga”, ha annunciato l’imminente chiusura dell’attività prospettando il licenziamento di 70 lavoratori dipendenti – ricorda il pentastellato – L’audizione con i vertici societari della “Voss”, i rappresentanti dei lavoratori e le organizzazioni sindacali, è stata calendarizzata dal Presidente Senna per martedì 29 dicembre alle 10 a Palazzo Pirelli”.

Scongiurare i licenziamento: questo l’imperativo categorico

“E’ nostro dovere instaurare un dialogo tra la proprietà, i lavoratori dipendenti e le rappresentanze sindacali per cercare di scongiurare i licenziamenti e trovare una soluzione dignitosa per i 70 contratti a rischio. Regione Lombardia ha la possibilità di intervenire per trovare una mediazione”, aggiunge Raffaele Erba.

A seguito dell’invio delle lettere di licenziamento ai dipendenti, si sono manifestati momenti di alta tensione davanti lo stabilimento di Osnago tra i dipendenti e la proprietà.