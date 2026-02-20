Nella seduta di lunedì, il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha confermato Matilde Petracca nel ruolo di Segretario Generale di Confartigianato Imprese Lecco.

La decisione è stata assunta con l’obiettivo di garantire continuità al lavoro svolto negli ultimi tre anni, periodo nel quale la struttura ha consolidato il proprio ruolo di riferimento per le imprese del territorio, rafforzando servizi, rappresentanza e progettualità.

Artigiani Lecco: Matilde Petracca confermata Segretario Generale

La conferma arriva al termine di un mandato che ha visto il Segretario Generale ottenere importanti riconoscimenti anche all’interno del Sistema Confartigianato a livello nazionale. Matilde Petracca è stata infatti scelta per la formazione dei Segretari Generali nella Scuola di Sistema ed è stata nominata membro del Consiglio di Amministrazione di Fondartigianato, a testimonianza della stima e della considerazione maturate, da lei quale professionista ma anche dalla territoriale, nel contesto associativo nazionale.

La carica sarà operativa fino al 2028, anno in cui – secondo le indicazioni del livello nazionale – si terranno i rinnovi di tutte le Associazioni territoriali.

“Questa conferma mi fa particolarmente piacere perché rappresenta il riconoscimento di un percorso che, in questi tre anni, è stato intenso e profondamente trasformativo, non solo per l’Associazione ma anche per me dal punto di vista professionale e umano – commenta il Segretario Generale Matilde Petracca -. In questo periodo il contesto economico e sociale è cambiato in modo significativo: le esigenze delle imprese si sono evolute rapidamente, influenzate dalle trasformazioni che hanno interessato il nostro territorio, il Paese e l’intero continente, anche alla luce degli sconvolgimenti geopolitici ancora in atto. Questo scenario ci ha imposto una capacità di adattamento costante e una lettura sempre più attenta delle dinamiche in corso. Ringrazio la past president Ilaria Bonacina, perché l’esperienza maturata mi ha consentito di acquisire una maggiore consapevolezza del ruolo e delle responsabilità che comporta guidare la struttura di Confartigianato Imprese Lecco. Una consapevolezza che metterò a disposizione dell’Associazione, dei colleghi e delle imprese associate, con l’obiettivo di continuare a garantire solidità organizzativa, capacità di visione e vicinanza concreta alle esigenze del nostro sistema produttivo”.

Matilde Petracca guida la struttura di Confartigianato Imprese Lecco dal 1° gennaio 2023, quando ha raccolto le redini della direzione da Vittorio Tonini. Già Vice Segretario Generale e membro del Comitato di Direzione dal 2017, ha ricoperto il ruolo di responsabile delle Relazioni Organizzative, dell’Area Welfare e Formazione ed è direttore della sede territoriale di ELFI – Ente Lombardo per la Formazione di Impresa, oltre che coordinatore dei Movimenti Donne Impresa e Giovani Imprenditori dell’Associazione. È inoltre membro del gruppo di lavoro nazionale sul marketing e, fino a poche settimane fa, della commissione nazionale dell’Albo Segretari di Confartigianato.

La conferma del Segretario Generale si inserisce in un percorso di continuità e rafforzamento dell’azione associativa, con l’obiettivo di accompagnare le imprese artigiane e le micro e piccole imprese nelle sfide della transizione digitale, della sostenibilità e della competitività sui mercati.

“Con questa decisione – commenta il Presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Davide Riva – abbiamo voluto dare un segnale di stabilità e visione. In una fase economica complessa e in continua evoluzione, la continuità nella guida della struttura rappresenta un valore strategico. Siamo certi che l’esperienza e le qualità professionali del nostro Segretario Generale continueranno a sostenere con efficacia il percorso di crescita dell’Associazione e il consolidamento del suo ruolo a servizio delle imprese lecchesi”.