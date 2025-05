L’assemblea della Categoria Plastica Galvanica di Confartigianato Imprese Lecco ha segnato un importante momento di rilancio per la rappresentanza settoriale.

Arigiani: Stefano Machiavelli confermato alla presidenza per la Categoria Plastica Galvanica

Nel 2021, infatti, il direttivo risultava composto da soli tre membri, compreso il presidente. A distanza di quattro anni, grazie all’impegno condiviso e alla determinazione dei colleghi coinvolti nel percorso di rinnovo, è stato raggiunto un risultato importante: la ricostituzione del direttivo nella sua completezza, come previsto dallo statuto associativo.

Alla guida della categoria è stato confermato il presidente uscente Stefano Machiavelli, che continuerà a portare avanti il lavoro intrapreso negli ultimi anni.

Accanto a lui sono stati confermati Natale Simone e Andrea Noli, a cui si affiancano due nuovi ingressi: Giuseppe Bagni e Luigi Ripamonti. A completare la squadra, in qualità di membro aggiunto, Moira Pigazzi, portando il proprio contributo in rappresentanza del settore galvanico.

“Questo rinnovo ha registrato una partecipazione maggiore rispetto a quello precedente, ma intendo lavorare anche nel prossimo mandato per aumentare ulteriormente il coinvolgimento dei nostri associati nelle attività della Categoria – ha affermato il presidente Stefano Machiavelli, consigliere della Categoria Chimici Plastici di Confartigianato Lombardia con delega alla Plastica -. In questo senso, vorrei stimolare una maggiore collaborazione tra le imprese, sull’esempio del progetto Confartigianato Network, che lo scorso anno ha agevolato la conoscenza e la nascita di occasioni di business tra i partecipanti.

Un altro tema che mi sta a cuore è la continuità aziendale, fondamentale per non perdere la nostra identità e l’eredità costituita da decenni di lavoro. Anche in questa direzione va la volontà di tornare a proporre corsi tecnici specifici, visite collettive a laboratori, incontri e fiere (come la “K” di Düsseldorf). Importante resta anche l’impegno nei confronti delle giovani generazioni; per questo vorrei avviare un discorso con il Movimento Giovani di Confartigianato Lecco, ma anche accentuare la collaborazione con le scuole, per spiegare agli studenti i pregi e gli aspetti di sostenibilità della plastica”.

“Il raggiungimento del direttivo al completo è un risultato che ci riempie di soddisfazione – ha commentato la presidente Ilaria Bonacina – e dimostra che, anche in settori molto tecnici e complessi, l’associazionismo può essere un punto di riferimento concreto, se sostenuto da persone competenti e motivate. Il mio ringraziamento va a chi ha lavorato con costanza per ottenere questo risultato e a tutti gli imprenditori che hanno deciso di mettersi a disposizione”.

“Stiamo lavorando molto sul senso di appartenenza – ha concluso il segretario generale Matilde Petracca – e vedere che i risultati stanno arrivando ci stimola a continuare in questa direzione”.

Le cariche elette saranno formalmente ratificate durante l’assemblea privata dei delegati prevista nel mese di giugno, come da regolamento interno.