Si conclude oggi, venerdì 6 marzo 2026, Mecspe 2026, uno dei principali appuntamenti fieristici internazionali dedicati all’industria manifatturiera e alle tecnologie per l’innovazione, in programma a Bologna.

Presente anche una significativa rappresentanza del nostro territorio grazie alla collettiva organizzata dall’Ufficio Estero, dalla rete di Confapi Lecco Sondrio e da Confartigianato Imprese Lecco, ospitata al padiglione 26 – stand B26.

Alla collettiva hanno preso parte una decina di aziende, non solo del territorio lecchese: Gnecchi S.r.l. di Olginate (LC), Cernierificio Valtoce S.r.l. di Gravellona Toce (VB), Fustellificio Lombardo S.r.l. di Verbania (VB), Viglienghi S.r.l. di Esino Lario (LC), S.T.F. S.r.l. di Barzago (LC), Crie Ruote S.r.l. di Arcore (MB) e Scaccabarozzi Antonio S.r.l. di Calco (LC).

A Mecspe 2026 il “Made in Lecco” conquista i visitatori

Sono stati numerosi i visitatori che, nel corso dei tre giorni di fiera, hanno fatto tappa allo stand contraddistinto dal marchio “Made in Lecco”, progetto dedicato alla promozione delle eccellenze del territorio, non solo manifatturiere.

“Siamo molto soddisfatti – spiega Angelo Crippa –. Questa è la quinta partecipazione consecutiva a Mecspe con la nostra collettiva. Le aziende partecipanti stanno apprezzando i risultati e i contatti instaurati con i visitatori, che quest’anno hanno registrato un incremento soprattutto dai Paesi dell’Est Europa. Il marchio “Made in Lecco” si conferma molto attrattivo e riconoscibile tra gli operatori del settore”.

“Siamo al nostro terzo anno di partecipazione – racconta Matteo Ratti –. Partecipare alle fiere resta comunque fondamentale per le relazioni che si creano con altri imprenditori e con i visitatori: è importante esserci, confrontarsi e mantenere i contatti. Come azienda abbiamo aderito fin da subito al progetto “Made in Lecco” e si è rivelata una scelta vincente”.

“Noi siamo alla seconda partecipazione a Mecspe – aggiunge Giovanni Viglienghi – e la prima all’interno della collettiva organizzata dalla Rete Ufficio Estero. Siamo molto soddisfatti della posizione dello stand, dei visitatori e dei contatti instaurati. Essere presenti con il marchio “Made in Lecco” ci auguriamo possa contribuire ad ampliare la nostra clientela”.