Una splendida festa, fatta di parole e musica, emozioni e premi, in una cornice (naturalmente blu, colore emblematico dell’Associazione) nella quale si sono raccolti associati e istituzioni, dirigenti del presente e del passato, dipendenti e cittadini. Confartigianato Imprese Lecco ha celebrato ieri, sabato 28 giugno 2025, i primi 80 di attività, con un evento spettacolare. Il riserbo che ha accompagnato fino all’ultimo momento il cuore dei festeggiamenti ha infine lasciato spazio all’apertura del sipario. Sul palco, l’attore Carlo Decio ha ripercorso gli otto decenni di vita dell’Associazione, dagli albori, nell’immediato dopoguerra, ad oggi, passando attraverso i volti, i nomi e le vicende più significative. Una narrazione che ha emozionato e commosso chi, questa storia, l’ha sentita e la sente propria, anche se indirettamente. In sala, quasi 400 persone che in questo caldissimo weekend di fine giugno hanno scelto di stringersi a Confartigianato Lecco in uno splendido abbraccio.

80 anni di passione artigiana: Confartigianato Lecco festeggia tra ricordi, volti e futuro

La Presidente Ilaria Bonacina e il Segretario Generale Matilde Petracca hanno fatto gli onori di casa, accogliendo il Presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli, il vicepresidente nazionale vicario, nonché presidente di Confartigianato Lombardia, Eugenio Massetti, rappresentanti di istituzioni e Associazioni territoriali.

Insieme agli altri ospiti, hanno potuto rivivere, nel coinvolgente racconto di Decio, accompagnato da musica e immagini, la nascita, i diversi trasferimenti fino alla sede attuale di via Galilei, le sfide e i successi, l’ideazione del progetto Aperto per ferie, la solidità dell’Associazione, dimostrata anche nel periodo del Covid, passando attraverso le presidenze più significative, tra le quali quelle di Battista Rusconi e Daniele Riva, presenti a Lariofiere.

Dopo lo spettacolo, i presidenti Granelli e Bonacina sono stati protagonisti dell’intervista doppia condotta dalla giornalista Roberta Cassina, responsabile dell’ufficio stampa di Confartigianato Lombardia, che ha sottoposto loro cinque domande, caratterizzate ciascuna da una keyword: Simboli, Costruttori di futuro, Concretezza, Relazioni, Appartenenza. Domande che hanno permesso ai due presidenti di parlare dei pilastri su cui si poggiano i rispettivi mandati presidenziali, dei punti forti dell’artigianato, della visione futura.

“Al centro della nostra azione poniamo i valori, la persona, la libertà d’impresa. In altre parole, la forza del modello che caratterizza l’artigianato e che è tutt’altro che superato – ha commentato il Presidente Granelli – La situazione geopolitica mondiale è incerta e le criticità (burocrazia, costi, cambiamento climatico) non mancano, ma gli artigiani e Confartigianato le affrontano con determinazione e capacità di essere resilienti. Questo continuando a lavorare sulla formazione ma anche sfruttando le nuove opportunità, quali ad esempio l’intelligenza artificiale, uno strumento che può essere prezioso anche per l’artigianato, costituito da eccellenze uniche”.

A prendere la parola è stata quindi la Presidente Bonacina, che ha voluto ringraziare in modo sentito i presenti, che raggiungendo Erba per la grande festa di Confartigianato Imprese Lecco hanno voluto dimostrare stima, considerazione e attaccamento all’Associazione lecchese. Due passaggi particolarmente significativi sono stati quelli rivolti agli associati “che da 80 anni ci permettono di esistere, manifestandoci apprezzamento e fiducia per l’impegno con cui li accompagniamo nei loro percorsi imprenditoriali” e al personale di Confartigianato Lecco e della società di servizi UA Unionservice (“Se gli associati sono l’anima dell’Associazione, i dipendenti e i collaboratori ne rappresentano l’ossatura”). Infine, non senza emozione, ecco il ringraziamento forse più sentito: “al mio papà Vittorio, seduto qui in sala, che mi ha introdotto nel mondo dell’artigianato con l’impresa di famiglia”.

Sul palco è salito quindi il Segretario Generale Matilde Petracca, che ha moderato la seconda parte dell’evento. In primo luogo ha introdotto la consegna del Premio Speciale, dedicato alle aziende che da sempre, dal 1945, sono associate a Confartigianato Lecco (all’epoca Unione Artigiani).

“Confartigianato Imprese Lecco basa la propria esistenza, oltre che la propria attività, sugli associati. Con moltissimi degli oltre 3.500 imprenditori artigiani che rappresentiamo il rapporto è di lunga data: decenni di percorsi condivisi, di sfide affrontate fianco a fianco, di difficoltà e successi che abbiamo fronteggiato sostenendoci a vicenda. Con alcune di queste realtà camminiamo fianco a fianco da sempre, da tutti i nostri 80 anni. Una dimostrazione di fiducia, un senso di appartenenza che ha attraversato le generazioni”, ha introdotto il Segretario Generale.

Questo l’elenco delle realtà associate da 80 anni:

Auto Galbusera sas di Dolzago,

Borlenghi Impianti srl di Bellano,

Crimella F.lli snc di Valmadrera,

Dell’Oro Luigi Sas di Lecco,

Galbusera Giancarlo e Giorgio snc di Valmadrera,

Giovanni Conti Interior Design Sas di Dolzago,

Officina Gilardi srl di Airuno,

Panzeri Pietro snc di Lecco,

Pavoni snc di Taceno,

Fratelli Ciceri srl di Lecco,

Galbusera Flavio di Missaglia,

Meles Impianti Elettrici srl di Lecco,

Oreficeria Fasoli snc di Oggiono,

Officina Meccanica Reac di Garlate.

Spazio quindi alla premiazione del contest creativo “Passione, emozione, ricordi: racconta il tuo artigianato”, che ha riscosso un successo enorme: oltre 120 opere in concorso, migliaia di voti del pubblico sul sito. Ieri sera è stato il momento dell’annuncio dei vincitori, che hanno saputo del loro successo solo allora.

“Quando abbiamo iniziato a ragionare sulle iniziative da organizzare per festeggiare il nostro 80° compleanno ci siamo chiesti cosa potessimo proporre per coinvolgere l’intero territorio. Abbiamo valutato una serie di proposte, ma quando sul tavolo è arrivata quella del nostro ufficio stampa abbiamo subito abbracciato il progetto, perché rappresentava proprio quello che intendevamo, come presidenza e direzione. Il contest avrebbe permesso di andare a riaprire i cassetti della memoria dei nostri artigiani, dei loro collaboratori, ma anche di tutti i cittadini”, ha evidenziato ancora il Segretario Generale Petracca.

Applausi quindi a Alessandro Mazzoni per la Categoria Fotografie (con l’opera n. 34); a B & B Artigiana per i Video (n. 67), a Gianluca Morassi per Racconti e Poesie (n. 18), a Massimiliano Colombo per Disegni, Dipinti e Manufatti (n. 120), a Carlo Dodesini per l’Intelligenza Artigiana (n. 93).

A chiudere l’evento, subito dopo il taglio della torta, un fuoriprogramma molto apprezzato. Angelo Pavoni, dell’azienda Pavoni 1920, ha voluto fare un regalo all’Associazione, donando una pentola in rame con affiancati i loghi dell’impresa e di Confartigianato Lecco, a testimoniare questi 80 anni di strada percorsa insieme. “Un gesto che apprezziamo davvero molto – ha affermato, emozionata per la sorpresa, la Presidente Bonacina – Una testimonianza del senso di appartenenza alla nostra Associazione che ci riempie il cuore di gioia e ci fa capire che il lavoro che stiamo facendo per far tornare gli imprenditori a considerare Confartigianato la casa degli artigiani sta dando risultati importanti”.