Ville aperte in Brianza, promossa dalla Provincia di Monza e Brianza, torna con l’edizione autunnale dal 20 settembre al 5 ottobre, con tre fine settimana di aperture straordinarie e tanti appuntamenti.

“Ville aperte si conferma ancora una volta un’occasione unica per conoscere, promuovere e valorizzare il patrimonio storico-artistico e paesaggistico delle nostre comunità locali, grazie al coinvolgimento di una rete di partner pubblici-privati sempre più estesa – commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e la Consigliere provinciale delegata a Cultura e Beni culturali Silvia Bosio – Ogni anno al già ricco catalogo di luoghi visitabili si aggiungono ulteriori siti, offrendo al pubblico nuove opportunità di scoprire spazi inediti. Un doveroso e sentito ringraziamento alla Provincia di Monza e Brianza, che con forte impegno e disponibilità ogni anno gestisce e coordina questa bellissima iniziativa culturale integrata”.

Ville aperte in Brianza dal 20 settembre al 5 ottobre: ecco i gioielli lecchesi da visitare

Anche quest’anno la Provincia di Lecco partecipa con Villa Monastero di Varenna, complesso formato dall’antica dimora eclettica di fine Ottocento e dal Giardino botanico che, reso ancora più suggestivo da importanti interventi di valorizzazione e riqualificazione.

Villa Monastero aprirà le porte ai visitatori nei giorni 20-21 settembre, 27-28 settembre, 4-5 ottobre con biglietto ridotto. In questa occasione sarà possibile visitare nella Casa Museo e nello spazio espositivo la mostra dello stilista Ken Scott, frutto della proficua collaborazione con la Fondazione Ken Scott che ha messo a disposizione il suo straordinario archivio storico per una selezione tematica in occasione del 30° anniversario della Provincia di Lecco. In questa nuova proposta vengono presentati fiori e essenze disegnate per la moda, scelte in relazione con la Villa e il suo giardino, abiti e accessori frutto della fantasia, del gusto del colore e dello spirito di modernità che caratterizzarono l’intera produzione di Ken Scott sin dagli anni Cinquanta.

Quest’anno nel territorio della provincia di Lecco aderiscono alla manifestazione 57 beni, dislocati in 28 comuni, di cui 2 new entry, tra musei, edifici religiosi, piccoli borghi e altri siti culturali e naturalistici, accanto alle dimore storiche, 14 novità tra 8 beni aperti per la prima volta (3 a Oggiono, 1 a Osnago, 1 a Imbersago, 1 a Colle Brianza, 1 a Casatenovo, 1 a Barzanò) e 6 nuovi itinerari (1 a Bellano, 2 a Casatenovo, 2 a Ello, 1 a Paderno d’Adda).

Tra i beni aperti in provincia di Lecco anche altre sedi museali appartenenti al Sistema Museale della provincia di Lecco: l’Orrido e la Ca’ del Diavol a Bellano, il Civico Museo Setificio Monti ad Abbadia Lariana, il Museo Archeologico del Barro, il Museo Etnografico dell’Alta Brianza e i giardini di Villa Bertarelli a Galbiate, il Museo della Seta Abegg a Garlate, il Museo del Beato Serafino Morazzone con la Chiesa di San Giovanni Battista nella frazione di Chiuso a Lecco, Villa Confalonieri e Fondazione Mozzanica a Merate, Villa Greppi a Monticello Brianza, il Mud a Oggiono, l’Orto Botanico a Valmadrera.

Tra le novità la Canonica di San Salvatore a Barzanò, l’itinerario Bellano Arte e Natura a Bellano, la Chiesa di Santa Margherita a Casatenovo e gli itinerari percorso da Santa Giustina a Villa Facchi, Casatenovo, tra storia, arte e devozione popolare, l’Eremo di San Genesio a Colle Brianza, l’itinerario Museo Urbano Diffuso e Pellegrinaggio dalla chiesa di Sant’Agata di Oggiono alla chiesa dei Santi Giacomo e Filippo a Ello, il Traghetto di Leonardo da Vinci a Imbersago, Chiesa del Lazzaretto, Chiesa di San Lorenzo, Chiesa di Sant’Agata a Oggiono, Casa Bonomi a Osnago e l’itinerario La danza di San Michele e dintorni a Paderno d’Adda.

Tutti i siti aperti nel Lecchese

ABBADIA LARIANA Civico Museo Setificio Monti

ANNONE DI BRIANZA Itinerario – Passeggiata per le Vie del Borgo

BARZANO’ Canonica di San Salvatore

BELLANO Itinerario – Bellano Arte e Natura

BOSISIO PARINI Villa Bordone “La Rocchetta”

CALCO Villa Moriggia Castelfranchi

CASATENOVO

Villa Greppi di Bussero

Villa Mapelli Mozzi

Chiesa di Santa Margherita

Itinerario – Casatenovo, tra storia, arte e devozione popolare

Percorso da Santa Giustina a Villa Facchi

CASSAGO BRIANZA Itinerario – Cittadella Agostiniana

CIVATE

Complesso romanico di San Pietro al Monte

Casa del Pellegrino

Complesso di San Calocero – Casa del Cieco

COLLE BRIANZA Eremo di San Genesio

ELLO

Itinerario – Museo urbano diffuso

Itinerario – Dal gotico all’illuminismo attraverso il rinascimento

Villa Amman

Itinerario – Pellegrinaggio dalla chiesa di Sant’Agata di Oggiono alla chiesa dei

Santi Giacomo e Filippo

GALBIATE

Giardini di Villa Bertarelli

Museo archeologico del Barro

Museo etnografico dell’Alta Brianza

GARBAGNATE MONASTERO

Casa Micanzi

Chiesa dei Santi Nazaro e Celso

Chiesa di San Martino

Palazzo Boselli

GARLATE Civico Museo della seta Abegg

IMBERSAGO Traghetto di Leonardo da Vinci

LA VALLETTA BRIANZA Itinerario – Le tre chiesette nel Parco

Itinerario – Centro storico di Perego

LECCO (FRAZIONE CHIUSO)

Museo del Beato Serafino Morazzone

Chiesa di San Giovanni Battista

Itinerario – Il buon Curato di Chiuso e l’Innominato

MERATE

Villa Confalonieri

Convento di Santa Maria Nascente in Sabbioncello

Fondazione Giuseppe Mozzanica

Villa Bagatti Valsecchi

Chiesa San Gregorio

Chiesa San Bartolomeo

Chiesa Sant’Ambrogio

MISSAGLIA Villa Sormani Marzorati Uva

MONTEVECCHIA Santuario Beata Vergine del Carmelo

MONTICELLO BRIANZA Villa Greppi

Itinerario – Alla scoperta del parco di villa greppi e dei suoi alberi secolari

OGGIONO

Villa Sironi

Chiesa del Lazzaretto

Chieda di San Lorenzo

Chiesa di Sant’Agata

Itinerario: Mud caccia al tesoro – Itinerario kids

OLGIATE MOLGORA Villa Sommi Picenardi

OSNAGO Casa Bonanomi

PADERNO D’ADDA Itinerario – La Danza di San Michele e dintorni

ROBBIATE Palazzo Bassi Brugnatelli

SIRTORI Villa Besana

VALMADRERA Orto Botanico e Centro culturale Fatebenefratelli

Villa Gavazzi

VARENNA Villa Monastero

VERDERIO Chiesa dei Santi Giuseppe e Floriano