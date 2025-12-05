Un racconto che unisce parole, arte e solidarietà a favore dei bambini di Gaza, tra luce e speranza.

Oggi apriamo la quinta casellina del nostro calendario digitale, un piccolo scrigno di luce che ogni giorno Le Stelle sul Soffitto ci regalano. Dietro questa casellina luminosa si cela il quinto racconto, un invito a immergersi in un viaggio di emozioni e speranza.

La raccolta, presentata lo scorso 10 novembre all’Auditorium Officina Badoni di Lecco, è un progetto che unisce autori, illustratori e cittadini in un coro di solidarietà a favore dei bambini di Gaza. Dal progetto è nato anche il collettivo “Costellazione”, nato per trasformare il dolore in storie di speranza e condivisione.

Dalla primavera 2026 sarà disponibile la versione cartacea illustrata della raccolta. Sul sito primalecco.it sarà possibile leggere estratti e scoprire come contribuire alla campagna, i cui fondi sosterranno il progetto “Gaza Chiama, Lecco Risponde” e sul sito lestellesulsoffitto.it ci sono tutti i racconti integrali.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di garantire istruzione e dignità ai bambini e alle bambine della Striscia di Gaza, in particolare alla tenda scuola di Nuseirat, creata dall’ingegnere Mohammed Nassar, che con risorse limitate e grande determinazione offre accoglienza e istruzione a circa 200 piccoli nel cuore della Striscia. . Per tutte le informazioni CLICCA QUI

Ogni casellina aperta è un piccolo gesto di luce: oggi, con il quinto racconto, lasciamoci trasportare dalle parole e dalla magia che ci circonda, e partecipiamo a questa rete di solidarietà

Viaggio tra Le stelle sul Soffitto: quinta casellina di luce del calendario digitale

Essere di Luce

di Gianluca Frassinelli