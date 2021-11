Che spettacolo

4 e 5 dicembre workshop fotografico organizzato dell’agenzia di fotografia e video Pixcube e patrocinato dal Parco Adda Nord.

Le nebbie lungo il Parco Adda Nord. Si chiama così il workshop fotografico organizzato dell’agenzia di fotografia e video Pixcube e patrocinato dal Parco Adda Nord. Una collaborazione che ritorna, con Pixcube, dopo qualche anno e si concretizza subito con un workshop dedicato a tutti gli appassionati di fotografia. Il workshop si terrà sabato 4 e domenica 5 dicembre interamente nel Parco Adda Nord, in più punti sul fiume che saranno comunicati ai partecipanti in sede di iscrizione.

Nebbie sull'Adda, fascino intramontabile

La location principale sarà sicuramente la palude di Brivio, in provincia di Lecco, ma gli organizzatori proprio in questi giorni stanno approntando il programma che prevede il seguente itinerario di massima.

Sabato ci si muoverà fra Trezzo, Crespi e Paderno. Domenica all’alba appuntamento presso la palude di Brivio per “catturare” con le macchine fotografiche le prime luci sulle sponde del fiume in un’area conosciuta per la presenza di nebbie e atmosfere oniriche.

I partecipanti al workshop saranno seguiti da Saul Ripamonti, co-fondatore e direttore della fotografia e video dell’agenzia Pixcube e fotografo dall’esperienza più che ventennale. Pixcube vanta in tutta Italia una sessantina di partner territoriali tra cui molti parchi regionali come Adda Nord e ha organizzato oltre 500 eventi come quello in programma nel week-end del 4-5 dicembre.

Per info tecniche, costi e iscrizioni si può telefonare al 335 210495, scrivere una mail a info@pixcube.it oppure consultare il sito pixcube.it nella sezione dedicata ai workshop fotografici