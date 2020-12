Dissezionare un cuore insieme alle studentesse neozelandesi di EGGS… da casa? Si può fare! La formazione che si sviluppa seguendo una prospettiva internazionale si arricchisce di esperienze che permettono ai ragazzi di cogliere opportunità di studio all’estero e di distinguersi nel vasto mondo accademico e professionale. È questa l’idea da cui nasce “Times Square”, la nuova piattaforma online di International House Team Lingue –www.ihteamlingue/timessquare – dove innovazione, networking e formazione convivono e si contaminano l’una con l’altra.

Nasce “Times Square”, la nuova piattaforma online di International House Team Lingue

«L’obiettivo è quello di fornire ai giovani studenti gli strumenti per affrontare le sfide del domani grazie a un approccio esperienziale e concreto. Questi percorsi digitali daranno loro la possibilità di entrare in contatto con metodologie innovative capaci di potenziarne l’apprendimento – spiega il responsabile Fabio Sgotto -. Ogni appuntamento affronterà una tematica differente e darà la possibilità di vivere in diretta delle lezioni presso scuole internazionali, permettendo così ai ragazzi di avvicinarsi il più possibile alle esperienze che vivrebbero durante un periodo di studio all’estero».

Un calendario di eventi online

E’ previsto un calendario di eventi online caratterizzati dall’opportunità di vivere un’esperienza “in lingua” all’interno di interessanti realtà straniere.

Ecco i prossimi appuntamenti:

Mercoledì 9 dicembre dalle 18 alle 19.30 si “andrà” in Canada presso la Sacred Heart School of Halifax per assistere a una lezione di inglese decisamente non convenzionale; scoprendo così cosa studia in concreto un Exchange Student.

Infine, lunedì 14 dicembre dalle 16 alle 18 verrà data la possibilità di lasciarsi guidare dai docenti del rinomato Fine Arts College di Londra alla scoperta della scuola superiore in UK. In particolare, si potrà assistere ad una lezione di disegno su soggetti artistici particolarmente rilevanti mettendo in gioco le proprie attitudini.