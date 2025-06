Con oltre 2,3 milioni di voti raccolti in tutta Italia, il 12° censimento de I Luoghi del Cuore del FAI si conferma come un grande atto collettivo di amore per il patrimonio culturale e paesaggistico del Paese. E la provincia di Lecco ha avuto un ruolo da protagonista, con un risultato che parla di partecipazione diffusa, legame con il territorio e visione per il futuro.

Luoghi del cuore Fai: traghetto di Leonardo primo in Lombardia. Valanga di voti per Villa Eremo

Tra i luoghi più votati a livello nazionale, il Traghetto di Leonardo da Vinci di Imbersago ha conquistato il settimo posto assoluto in Lombardia, con 31.490 voti. Un riconoscimento straordinario per l’unico esemplare ancora funzionante di questa imbarcazione storica, concepita da Leonardo e ancora oggi simbolo della navigazione fluviale sull’Adda.

Il Sindaco stesso si è mobilitato, arrivando a ottenere l'abilitazione alla conduzione del traghetto: un gesto che incarna lo spirito dell’iniziativa, in cui istituzioni, cittadini e memoria si fondono in un impegno condiviso.

A Lecco città, il risultato più sorprendente è quello di Villa Eremo-Serponti di Mirasole, che ha totalizzato 10.966 voti e si è classificata:

38ª in Italia,

6ª in Lombardia,

2ª nella provincia di Lecco.

Questa storica dimora nel quartiere di Germanedo ha ispirato una mobilitazione ampia e trasversale: dall’Associazione Giuseppe Bovara all’Ospedale di Lecco (proprietario dell’immobile), dal Comune alle scuole del territorio. Oltre alla raccolta voti, si sono attivati eventi culturali come concerti, visite guidate, letture dialettali e conviviali popolari.

Ma la vera svolta è la destinazione futura della villa: grazie alla visibilità ottenuta, l’ASST di Lecco ha annunciato un progetto concreto di recupero, con l’obiettivo di trasformare la villa in un centro per la Neuropsichiatria infantile e adolescenziale, con spazi per l’assistenza e la terapia. Una scelta che unisce valorizzazione del patrimonio e funzione sociale, nel solco di una rigenerazione intelligente e sostenibile.

Seguono nella classifica provinciale altri due luoghi simbolo

La Chiesa di Sant’Egidio a Bonacina , con 9.613 voti , frutto di una proficua collaborazione con Villa Serponti.

Il Maglio della Panigada, autentica sorpresa con 7.092 voti, raccolti in meno di un mese grazie a una campagna intensa e partecipata.

Questi risultati si inseriscono in un percorso iniziato già nel 2022, quando il paesaggio rurale di Cavagna-Sant’Egidio vinse a livello provinciale con oltre 8.000 voti. Un percorso che ha portato il Comune di Lecco a impegnarsi pubblicamente per la salvaguardia e la valorizzazione di quest’area.

I Luoghi del Cuore non è solo una classifica

I Luoghi del Cuore non è solo una classifica, ma un motore di cambiamento: i luoghi che superano i 2.500 voti possono accedere a bandi FAI per ottenere contributi fino a 50.000 euro. Per l’edizione 2024, il fondo complessivo è stato aumentato a 700.000 euro, con priorità alle aree interne e progetti a forte impatto sociale e ambientale.

La provincia di Lecco, con i suoi borghi, ville, chiese e testimonianze industriali, dimostra di essere un territorio dove l’identità culturale si intreccia con l’innovazione sociale. E grazie al lavoro di associazioni, istituzioni e cittadini, questi luoghi stanno tornando protagonisti della vita collettiva.