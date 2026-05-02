Riparte il programma di Leggermente promosso da Confcommercio Lecco e Assocultura: da Stefano Motta a Mario Giordano fino a Paolo Kessisoglu, un mese di appuntamenti tra Lecco, Merate e Calolziocorte per esplorare storie, attualità e narrativa contemporanea.

Chiuso idealmente il mese di aprile con il bagno di folla (e un lungo firmacopie) che ha caratterizzato l’incontro del 28 con il vincitore di MasterChef Teo Canzi in Camera di Commercio, il festival riparte con un ricco calendario di appuntamenti a maggio.

Leggermente 2026: a maggio il festival della lettura tra grandi autori e incontri diffusi sul territorio

Si inizia martedì 5 maggio 2026 alle 21 nella sala conferenze di Confcommercio Lecco con lo scrittore e docente Stefano Motta, che presenterà il libro “Felik” (Cai Edizioni). La serata, in collaborazione con il Cai Lecco, sarà moderata dalla giornalista Federica Lassi. Il romanzo intreccia storia e mistero attorno alla figura di un docente scomparso e alla leggendaria città di Felik, tra memoria storica e trasformazioni ambientali.

Lunedì 11 maggio alle 18, alla sala civica Fratelli Cernuschi di Merate, sarà protagonista la scrittrice Roberta Recchia, con il romanzo “Io che ti ho voluto bene” (Rizzoli). L’incontro, moderato dalla giornalista Noemi D’Angelo, racconta una storia di formazione, amore e rinascita attraverso lo sguardo sensibile di un giovane protagonista.

Giovedì 14 maggio alle 21, a Calolziocorte, sarà la volta del giornalista e conduttore televisivo Mario Giordano, che presenterà “Il re di denari” (Rizzoli). A dialogare con lui la giornalista Alessandra Giavazzi. Il libro affronta il tema del potere economico e delle grandi dinamiche finanziarie che influenzano il Paese.

Il mese si chiude giovedì 21 maggio alle 18 a Lecco con l’attore e conduttore Paolo Kessisoglu, che presenterà “Ieri è il momento giusto” (Solferino). L’incontro sarà moderato dallo scrittore e giornalista lecchese Lorenzo Bonini. Il romanzo racconta con ironia e profondità il percorso di un uomo costretto a ridefinire la propria vita dopo la perdita del padre.

La diciassettesima edizione di Leggermente, intitolata “Slalom tra le tracce del senso. Illuminare il cammino oltre la stagione dello smarrimento”, è organizzata da Confcommercio Lecco e Assocultura Confcommercio Lecco con il sostegno di istituzioni, sponsor e partner culturali del territorio.

Il programma completo e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale: www.leggermente.com.