Caprarica a Leggermente 2022 con The Queen

Martedì 24 il popolare inviato della Rai a Londra presenta il libro su Elisabetta II. Mercoledì 25 grande attesa per Massimo Polidoro mentre venerdì 27 arriva Marco Marsullo

Leggermente 2022, la manifestazione di promozione della lettura organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco, continua con le sue proposte sul territorio. Settimana prossima sono in calendario tre incontri letterari: uno a Merate il 24, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Merate con ospite Antonio Caprarica, e due a Mandello (in collaborazione con il Festival della Letteratura), il 25 con Massimo Polidoro e il 27 con Marco Marsullo.

A Leggermente 2022 Caprarica con la regina Elisabetta

Si parte martedì 24 maggio alle ore 21, all'auditorium Giusy Spezzaferri di Merate. In programma l'incontro, organizzato in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Merate, con Antonio Caprarica. Il giornalista (per anni corrispondente della Rai) e scrittore presenterà i libri "E non vissero per sempre felici e contente. 50 principesse fuori di fiaba" (uscito in libreria lo scorso 19 aprile per Mondadori Electa) e "Elisabetta. Per sempre regina" (Sperling&Kupfer). Il primo pone al centro le vicende di 50 principesse capaci di mettere in mostra la forza, il coraggio, la determinazione di invincibili guerriere. La loro lezione è che la felicità è il traguardo, ma in realtà il premio è il tragitto per arrivarci. Anche quando resta lontano. Perché la storia è piena di vite di principesse "non fatate", avventurose, non convenzionali, tristi, oppure diversamente felici. La seconda opera, invece, è un'indagine penetrante e documentata, che segue la storia di Elisabetta fin dalla nascita e dal ribaltamento della linea dinastica che le regalerà la corona dopo l'abdicazione di Edoardo VIII. In ciascuna delle tappe il giornalista, il maggiore esperto italiano della Casa Reale, va alla ricerca dell'Elisabetta segreta, dei sentimenti, dei sogni, dei tormenti nascosti dietro la maschera offerta ai sudditi e ai media nelle situazioni ufficiali. Un'occasione per ripercorrere i momenti più significativi di un regno punteggiato di record e per avvicinare, attraverso un racconto appassionante, una donna straordinaria.

A Mandello giovedì 19 maggio Sabrina Grementieri

Due invece gli appuntamenti a Mandello (dove questa settimana, e precisamente giovedì 19 maggio alle 18, è in programma la presentazione del libro "La notte della Concordia" alla presenza della autrice Sabrina Grementieri) entrambi organizzati insieme da Leggermente-Assocultura Confcommercio Lecco e Festival della Letteratura.

Massimo Polidoro e il geniale Randi il 25 maggio

Mercoledì 25 maggio alle ore 18 spazio a Massimo Polidoro che presenterà al Teatro San Lorenzo di Mandello il libro "Geniale" (Feltrinelli). Immaginate di avere la possibilità di trascorrere un anno intero, fianco a fianco di un vero genio: Polidoro ha avuto questa fortuna. A 18 anni è partito per gli Stati Uniti diventando il primo apprendista a tempo pieno di James Randi, illusionista e campione della razionalità e del pensiero scientifico di fama mondiale, omaggiato da figure del calibro di Isaac Asimov, Richard Feynman e Carl Sagan. L'esperienza accanto al genio, oltre a una straordinaria scuola di vita, è stata una palestra intellettuale senza paragoni, che gli ha consegnato tra le mani una "cassetta degli attrezzi" cognitivi, indispensabili per potenziare le sue abilità mentali.

Scrittore, giornalista (noto in particolare per la sua presenza a SuperQuark) e segretario nazionale del Cicap (Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sul paranormale) - che ha contribuito a fondare insieme a Piero Angela, Umberto Eco, Silvio Garattini, Margherita Hack, Rita Levi Montalcini e Umberto Veronesi - Polidoro è stato docente di Metodo scientifico e Psicologia dell'insolito all'Università di Milano-Bicocca e insegna Comunicazione della scienza all'Università di Padova.

Il giornalista Marsullo racconta le volte che si è innamorato

Venerdì 27 maggio invece alle ore 18, alla Gelateria Costantin di Mandello, sarà la volta del giornalista Marco Marsullo e del suo libro "Tutte le volte che mi sono innamorato" (Feltrinelli). A trentacinque anni, Cesare è rimasto l’ultimo single del gruppo e non sa più cosa farsene di tutta la sua libertà. Vive con il gatto Thiago, gira per la città sulla sua Vespa, ha un discreto successo con le donne, eppure la notte sempre più spesso torna a casa da solo, con un peso sul cuore. Quando il suo amico Sandro, prossimo alle nozze, gli consegna l’invito con un + 1 che campeggia beffardo accanto al suo nome, Cesare decide di raccogliere la sfida. Ha sei mesi per trovare la persona giusta che lo accompagni al ricevimento di matrimonio, ma come si trova l’amore oggi? Come orientarsi là fuori?

Leggermente 2022: la rassegna che promuove la lettura

Leggermente, organizzata da Confcommercio Lecco e Assocultura Confcommercio Lecco, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Lombardia, può contare sulla collaborazione della Camera di Commercio di Lecco-Como, dell'Amministrazione Provinciale di Lecco, del Comune di Lecco, dell'Ufficio Scolastico Provinciale e de La Nostra Famiglia. A coordinare la programmazione è il Comitato Scientifico di Leggermente (Rosanna Castelnuovo, Alma Gattinoni, Angela Lamberti, Giovanna Ravasi, Paola Schiesaro, Giorgio Marchini, Eugenio Milani e Nicola Papavero).