La Provincia di Lecco ha presentato tre progetti sull’Avviso unico Cultura e uno sul Bando Olimpiadi della Cultura di Regione Lombardia.

“Questi progetti dimostrano il valore e la capacità di progettazione della Provincia di Lecco - commenta la Consigliere provinciale delegata a Cultura e Beni culturali Silvia Bosio - Si tratta di iniziative non calate dall’alto, ma nate dal territorio, la cui vitalità culturale è testimoniata dal coinvolgimento di numerosi soggetti. La stesura dei progetti e la loro presentazione ai bandi regionali ha richiesto tempo, attenzione e una preparazione specifica da parte dei nostri uffici, che ringrazio per l’ottimo lavoro svolto. Qualunque sia l’esito dei bandi, le attività e le azioni proposte rappresentano un patrimonio culturale che non andrà disperso”.

Lecco protagonista: 4 progetti culturali ai bandi regionali di Regione Lombardia

Bando Olimpiadi della Cultura

ConoSCIAmo: storie di sci e montagna. Un viaggio nei musei del Sistema Museale della provincia di Lecco per le Olimpiadi della Cultura 2025-2026.

Il progetto propone un’esperienza immersiva per raccontare la storia dello sci e valorizzare il patrimonio culturale delle montagne lombarde, in particolare nella provincia di Lecco. Coinvolge musei lungo la Via Olimpica con mostre, laboratori, attività educative e interattive. Cuore del progetto è una videoinstallazione itinerante che celebra i 125 anni di storia dello sci. Sono previsti incontri con esperti, cacce al tesoro per famiglie, laboratori scolastici e la digitalizzazione di archivi storici locali. L’iniziativa punta a coinvolgere comunità e giovani in vista delle Olimpiadi della Cultura 2025-2026.

Partner di progetto: Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino e Consorzio Brianteo Villa Greppi, è coinvolta l’intera rete culturale del Sistema Museale della provincia di Lecco.

Costo progetto: 178.631,86 euro, contributo richiesto: 100.000 euro.

Avviso Unico Cultura

Linea A - Promozione educativa e culturale

Luce e ACQUA: Plessi incontra l’Adda. Percorsi d’acqua nei musei del Sistema Museale della provincia di Lecco.

Il progetto valorizza il patrimonio culturale e ambientale lecchese attraverso un’installazione immersiva di Fabrizio Plessi nel chiostro del Monastero di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte, dove luce, suono e tecnologia dialogano con la pietra e la memoria. L’acqua è tema centrale, simbolo identitario e narrativo, che unisce arte, storia e territorio. L’iniziativa celebra i 30 anni della Provincia di Lecco e coinvolge il pubblico con visite guidate, laboratori, concorsi artistici, podcast e contest grafici. Il progetto mira a educare e coinvolgere le nuove generazioni, rafforzando l’identità locale; si configura come modello innovativo di rigenerazione culturale e promozione turistica.

Sono coinvolti Museo della Seta Abegg di Garlate e Setificio Monti di Abbadia Lariana, Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino e Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera.

Costo progetto: 62.500 euro, contributo richiesto: 25.000 euro.

Linea B - Musei

Un filo digitale per collegare cultura, tradizione monastica e territorio attraverso l’innovazione: Villa Monastero e i siti monastici del territorio lecchese in connessione.

Il progetto innovativo mira a far conoscere la storia locale e le tradizioni monastiche, rendendo fruibili i contenuti culturali per un utilizzo originale attraverso sistemi esperienziali e immersivi, che rendono la cultura più accessibile alle nuove generazioni e ai pubblici più fragili. L’obiettivo è quello di rendere fruibile il patrimonio artistico e culturale “nascosto”:

ricreando il momento storico legato alla presenza dell’antico monastero cistercense femminile del Museo Villa Monastero di Varenna

mettendolo in rete con 10 insediamenti monastici collocati lungo il fiume Adda e la riva orientale del Lago di Como e collegandolo “virtualmente” con uno dei più importanti e intatti siti monastici del territorio provinciale, il convento del Lavello di Calolziocorte, dove sono ancora leggibili l’atmosfera e la vita monastica, poiché ne conserva gli ambienti originari (i chiostri, il refettorio, la cucina e le celle, l’appartamento del priore)

Costo progetto: 50.000 euro, contributo richiesto: 35.000 euro.

Linea D 2

Le voci delle Alpi.

Come l'anno scorso la Provincia di Lecco ha supportato il progetto pilota del 2024 nato dal progetto Interreg Vo.Ca.Te (promosso nell’ambito del programma Interreg Italia-Svizzera, che valorizza il patrimonio immateriale legato alle feste rituali, con particolare attenzione all’Alta Valsassina).

Il progetto è stato presentato sul bando regionale dal Comune di Casargo e coinvolge, oltre alla Provincia di Lecco, i Comuni di Crandola e Margno in percorsi a piedi tra paesaggio, tradizioni e musica popolare. Il progetto nasce dal basso, con la partecipazione attiva di comunità, associazioni e famiglie, propone itinerari accessibili a tutti, con canti, racconti e degustazioni di prodotti tipici, mira a rafforzare l’identità locale, favorendo l’inclusione e la partecipazione giovanile. L’obiettivo è renderlo un format stabile per la promozione culturale del territorio.

Costo progetto: 16.000 euro, contributo richiesto: 7.840 euro.