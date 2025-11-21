Il Sistema bibliotecario del territorio lecchese presenta “Punti di vista: stili e narrazioni di otto scrittrici lariane”, un percorso culturale dedicato alla valorizzazione delle autrici che, attraverso le loro opere, raccontano con sensibilità e profondità i luoghi, le relazioni e le storie che definiscono l’identità del territorio lariano.

Lecco: parte la rassegna “Punti di vista: storie, stili e narrazioni di scrittrici lariane”

La rassegna prende il via domenica 23 novembre 2025 e coinvolge otto biblioteche del sistema bibliotecario: Barzago, Barzio, Barzanò, Ello, Lecco, Oggiono, Olginate e Sirone. Prosegue poi nei mesi di gennaio e febbraio 2026 con un ricco calendario di incontri che ospita alcune tra le voci più significative della narrativa contemporanea locale tra cui Michela Martignoni, Nicoletta Sipos, Paola Varalli, Silvia Montemurro, Rosa Teruzzi, Anna Danielon, Lucia Valcepina e Maria Novella Viganò.

L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto “Relazioni”, promosso dal Sistema bibliotecario del territorio lecchese con il sostegno di Acinque, che promuove percorsi culturali orientati al dialogo, alla costruzione di legami e alla valorizzazione delle storie e delle identità del territorio.

La rassegna si propone, infatti, di rafforzare il ruolo delle biblioteche come luoghi di incontro e partecipazione, capaci di generare connessioni e creare nuove occasioni di confronto con le autrici e tra i lettori.

Il calendario dettagliato degli appuntamenti, ad ingresso libero, è disponibile sul sito lecco.biblioteche.it.