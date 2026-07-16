Impronte Sonore”, promosso dalla Provincia di Lecco, ha ottenuto il finanziamento di Regione Lombardia, posizionandosi al secondo posto nella graduatoria dell’Avviso Unico Cultura 2026 – Ambito B “Musei, Sistemi bibliotecari e Archivi”. Il progetto “”, promosso dalla, ha ottenuto il finanziamento di Regione Lombardia, posizionandosi aldell’Avviso Unico Cultura 2026 – Ambito B “Musei, Sistemi bibliotecari e Archivi”.

Il progetto sarà realizzato nel corso del 2026 e coinvolgerà cinque musei pilota del Sistema Museale della provincia di Lecco.

Lecco, finanziato il progetto “Impronte Sonore”: la cultura si ascolta nei musei della provincia

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di dare “voce” al patrimonio culturale lecchese attraverso la raccolta e la valorizzazione di paesaggi sonori, testimonianze, racconti e suoni legati ai musei del territorio. Al centro c’è la creazione di un Archivio Sonoro aperto e incrementabile, accompagnato dalla realizzazione di podcast narrativi, spazi di ascolto immersivi, attività di formazione per operatori museali e laboratori rivolti ai giovani.

Il progetto punta a innovare le modalità di fruizione del patrimonio culturale, affiancando alla tradizionale esperienza visiva nuove opportunità di ascolto e partecipazione, secondo i principi del design universale e dell’accessibilità culturale. Particolare attenzione sarà dedicata alle persone con disabilità sensoriali, agli anziani, ai giovani e ai pubblici che normalmente incontrano maggiori difficoltà nell’accesso ai luoghi della cultura.

Tra le azioni previste figura il laboratorio “Generazione Voce”, che coinvolgerà giovani Neet in un percorso di formazione e co-creazione di contenuti sonori, trasformandoli in protagonisti attivi della narrazione del patrimonio culturale. I contenuti prodotti saranno successivamente utilizzati nei musei e resi disponibili anche presso realtà socio-assistenziali del territorio.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di innovazione e inclusione culturale avviato dal Sistema Museale della provincia di Lecco con il progetto “ Star bene al museo ” del 2024 e si pone in continuità con il progetto transfrontaliero Interreg “ Museo di prossimità ” del 2025, di cui la Provincia di Lecco è partner.

“Con ‘Impronte Sonore’ la Provincia di Lecco vuole sperimentare con alcune realtà museali del territorio nuove modalità di accesso al patrimonio culturale, valorizzando la dimensione del suono e rendendo l’esperienza museale sempre più inclusiva e partecipata – commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e la Consigliere provinciale delegata a Cultura e Beni culturali Silvia Bosio – L’iniziativa si collega con altri progetti ideati e promossi dalla Provincia di Lecco, perché la cultura non può più essere pensata come una somma di eventi isolati, ma come un sistema capace di mettere in relazione luoghi, competenze, persone e comunità. Il progetto infatti consentirà di coinvolgere giovani, operatori museali, persone fragili e comunità locali in un percorso innovativo che unisce cultura, benessere e inclusione sociale. Crediamo fortemente che la cultura debba essere sempre più accessibile e partecipata: la cultura e la bellezza non appartengono a pochi, ma sono patrimonio di tutti”.

Al termine del progetto sarà organizzato un evento pubblico di restituzione e presentazione dei risultati, mentre l’archivio sonoro e il vademecum operativo realizzati costituiranno strumenti permanenti a disposizione dell’intero Sistema Museale della provincia di Lecco, favorendo la diffusione di modelli innovativi di valorizzazione del patrimonio culturale.