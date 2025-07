Ciak si gira!

A Lecco – tra piazza Garibaldi, piazza XX Settembre, il Cinema Nuovo Aquilone – dal 3 al 6 luglio, i protagonisti del cinema, e non solo, dialogheranno insieme per vivere un’esperienza di confronto e incontro insieme al pubblico in 22 eventi per 4 giorni, con 11 proiezioni, insieme a 25 ospiti e giornalisti, attraverso 2 percorsi formativi.

Parte oggi, giovedì 3 luglio 2025, la sesta edizione del Lecco Film Fest, la rassegna da Confindustria Lecco e Sondrio e organizzata dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, con il sostegno di istituzioni e sponsor privati che fino al 6 luglio trasformerà la città in una arena culturale a cielo aperto con grandi ospiti. L’incontro è da sempre il fulcro attorno a cui ruota il festival. A Lecco – tra piazza Garibaldi, piazza XX Settembre, il Cinema Nuovo Aquilone – dal 3 al 6 luglio, i protagonisti del cinema, e non solo, dialogheranno insieme per vivere un’esperienza di confronto e incontro insieme al pubblico in 22 eventi per 4 giorni, con 11 proiezioni, insieme a 25 ospiti e giornalisti, attraverso 2 percorsi formativi.

Incontri, talk, proiezioni con Mario Martone, Ottavia Piccolo, Silvio Soldini, Filippo Scotti, Barbara Chichiarelli, Giovanni Esposito, Susy Del Giudice, Nicoletta Romanoff, Federica Luna Vincenti, Giorgia Faraoni, Rossella Inglese, Andrea Pallaoro, Davide “Boosta” Dileo e tanti altri.

Un taglio del nastro alla "grandissima" quello di oggi, con Ottavia Piccolo. Attrice tra le più raffinate del panorama italiano, Piccolo ripercorrerà una carriera lunga e prestigiosa: da giovanissima interprete di Anna dei Miracoli a Caterina ne Il Gattopardo di Visconti, fino alla vittoria della Palma d’oro nel 1970 per Metello. Un’occasione rara per ascoltare dalla sua viva voce aneddoti, incontri, scelte artistiche e momenti memorabili vissuti accanto a registi e attori del calibro di Cottafavi, Bolognini, Gassman, Delon e Welles.

Lecco Film Fest: si parte con Ottavia Piccolo

Tre appuntamenti da non perdere per gli amanti del cinema e del teatro: Piazza XX Settembre e Piazza Garibaldi si preparano a ospitare una serata intensa e tutta al femminile, con incontri d’autore e una proiezione speciale che promette emozioni e riflessioni.

Alle 18.00, sarà Ottavia Piccolo ad aprire la serata con un incontro pubblico condotto da Gian Luca Pisacane della Rivista del Cinematografo.

Alle 19.00, sempre in Piazza XX Settembre, spazio a Federica Luna Vincenti, attrice, produttrice e musicista, intervistata da Federico Pontiggia. Fondatrice della Goldenart Production, Vincenti racconterà il suo percorso tra palcoscenico e set, fino al recente ritorno alla recitazione con Eterno Visionario di Michele Placido, dove interpreta Marta Abba, musa di Pirandello, al fianco di Bentivoglio e Bruni Tedeschi.

Gran finale alle 21.00 in Piazza Garibaldi con la proiezione di Le assaggiatrici, l’atteso film di Silvio Soldini tratto dal romanzo di Rosella Postorino. A introdurre la serata sarà lo stesso regista, insieme a Gianluca Arnone. Ambientato nell’autunno del 1943, il film racconta la drammatica vicenda di Rosa, costretta a diventare “assaggiatrice” del Führer nella “Tana del Lupo”. Un’opera intensa e dolorosa che riflette sull’assurdità della guerra e sulla condizione femminile nei regimi totalitari.

Lecco Film Fest 2025 in pillole

LA RASSEGNA SERALE (in piazza Garibaldi alle 21.00)

Giovedì 3 luglio, Silvio Soldini, uno dei registi italiani contemporanei più sensibili e raffinati, introdurrà la proiezione del suo Le assaggiatrici.

Venerdì 4 luglio, Mario Martone, regista tra i più significativi del panorama italiano e internazionale, e Ippolita Di Majo, sceneggiatrice, presenteranno l’ultimo lavoro, di ritorno dal successo al festival di Cannes: Fuori.

Sabato 5 luglio, L’origine del mondo verrà presentato dalla regista Rossella Inglese e dall’attrice Giorgia Faraoni.

Domenica 6 luglio chiuderà il festival l’anteprima italiana di Le città di pianura di Francesco Sossai, con l’introduzione dell’attore Filippo Scotti e della produttrice Marta Donzelli.

ALTRI EVENTI E PROIEZIONI

Il Lecco Film Fest ha da sempre a cuore particolari tematiche come la valorizzazione degli esordi, il riconoscimento del talento femminile e uno sguardo attento sull’attualità. Si fa così anche specchio critico del presente, offrendo occasioni di riflessione sui temi che attraversano la nostra società.

Venerdì 4 luglio ore 10.00, il regista Mattia Colombo e la dott.ssa Cristina Cattaneo, direttrice del LABANOF, presenteranno Sconosciuti Puri (di Valentina Cicogna e Mattia Colombo), un incalzante documentario di denuncia sul lavoro e sulla missione della dott.ssa Cattaneo: restituire un'identità ai numerosi cadaveri che vengono trovati senza documenti.

Alle ore 15.00, Laura Luchetti, una delle voci più originali del cinema italiano contemporaneo, presenterà il suo La bella estate: tratto dal romanzo di Cesare Pavese, un raffinato racconto di formazione al femminile ambientato nell’Italia degli anni Trenta.

Alle 17.00, Andrea Pallaoro, regista italo-americano, noto per uno stile rigoroso e visivamente potente, presenterà Medeas, suo esordio, nel 2013, nel lungometraggio, opera intensa e poetica che riflette sulla fragilità dei legami familiari e sull’incomunicabilità.

Sabato 5 luglio alle 10.00, Mario Martone introdurrà la visione del suo L’amore molesto (1995), tratto dal romanzo di Elena Ferrante, nel trentennale dall’uscita in sala. Un viaggio oscuro e sensuale nella memoria e nell’identità femminile, attraverso il rapporto irrisolto tra una figlia e la madre scomparsa. Un’opera intensa, viscerale, che esplora i legami familiari e le ferite del passato. È così che, nel solco della tradizione del festival, Cinematografo chiama un grande maestro italiano a presentare un film cui è particolarmente legato.

Alle 15.00 un evento speciale a cura di Avvenire: Figli di Haiti è un progetto multipiattaforma, un racconto articolato su vari canali (carta, digitale, social, podcast, docufilm e mostra) per far luce sulla realtà di un Paese lacerato da conflitti interni ma anche di un popolo che non ha mai smesso di lottare per la libertà e l'uguaglianza. Durante l’evento, la proiezione del docufilm.

Domenica 6 luglio alle 15.00, la proiezione di Nero presentato da Giovanni Esposito e dall’attrice Susy Del Giudice. Al suo esordio alla regia, Esposito realizza un’opera prima potente e impavida.

CINEMATOGRAFO INCONTRA (in Piazza XX Settembre)

Conoscere i protagonisti del grande e del piccolo schermo, nella cornice pubblica di conversazioni dal tono privato: è questa la proposta di “Cinematografo incontra”, il format della Rivista del Cinematografo. A Lecco Film Fest ogni giorno si potrà partecipare agli incontri con i protagonisti del cinema, condotti dai critici e i giornalisti della più antica rivista italiana di settore.

Giovedì 3 luglio alle 18.00, Ottavia Piccolo con Gian Luca Pisacane

Alle 19.00, Federica Luna Vincenti con Federico Pontiggia

Venerdì 4 luglio alle 18.00, Laura Luchetti con Federico Pontiggia

Alle 19.00, Andrea Pallaoro con Gianluca Arnone

Sabato 5 luglio alle 18.00, Nicoletta Romanoff con Gianluca Arnone

Alle 19.00, Davide “Boosta” Dileo con Marta Cagnola

Domenica 6 luglio, alle 18.00 Giovanni Esposito con Gian Luca Pisacane

Alle 19.00, Barbara Chichiarelli con Valerio Sammarco

Domenica 6 luglio, Cinematografo incontra anche alcuni dei più grandi giornalisti del panorama italiano. Un appuntamento che è ormai una tradizione. All’evento “Questi tempi memorabili tra Francesco e Leone XIV. Immagini da un'epoca di cambiamento” parteciperanno Mons. Davide Milani, presidente Fondazione Ente dello Spettacolo, Marco Bardazzi, giornalista, scrittore, founder BEA, Lilliana Faccioli Pintozzi, caporedattore esteri, SkyTg24, Enrico Mentana, direttore TgLa7, con la moderazione di Daniele Bellasio, vicedirettore Il Sole 24 Ore.