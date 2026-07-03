Musica, letteratura, festival culturali, valorizzazione della storia rurale e restauro di beni ecclesiastici: la Regione Lombardia finanzia sette progetti in provincia di Lecco per un totale di 128.500 euro, nell’ambito dell’Avviso Unico Cultura 2026.

Le risorse sostengono cinque iniziative di promozione culturale, un progetto dedicato alla storia rurale delle colline brianzole e un intervento di restauro delle superfici affrescate dell’antica chiesa di Sant’Egidio a Lecco.

Lecco, dalla Regione 128.500 euro per 7 progetti culturali

“Con questi finanziamenti sosteniamo sette progetti che rafforzano l’offerta culturale della provincia di Lecco – afferma l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso –. Le risorse finanziano appuntamenti dedicati alla musica, alla letteratura, ai viaggi e al dialogo tra culture, come il Festival Musica sull’Acqua, il MedFest, Immagimondo e il Festival Lecco Città dei Promessi Sposi. Sono iniziative che ampliano le occasioni di partecipazione e contribuiscono a far conoscere il territorio attraverso la cultura”.

“Abbiamo inoltre finanziato un progetto dedicato alla storia rurale delle colline brianzole e il restauro delle superfici affrescate dell’antica chiesa di Sant’Egidio a Lecco – aggiunge l’assessore –. Interventi che tutelano luoghi e testimonianze del territorio, ne migliorano la fruizione e offrono nuove occasioni per conoscere il patrimonio diffuso della provincia”.

Nell’Ambito A, dedicato alla promozione culturale, sono finanziati cinque progetti: Festival Musica sull’Acqua, MedFest, Festival Lecco Città dei Promessi Sposi, Villa Greppi: tutta la musica che vuoi e Immagimondo.

Nell’Ambito D trovano spazio un progetto dedicato alla storia rurale delle colline brianzole e un intervento di restauro delle superfici affrescate dell’antica chiesa di Sant’Egidio a Lecco.

L’Avviso Unico Cultura 2026 dispone di una dotazione finanziaria iniziale di 6 milioni di euro e sostiene progetti di promozione culturale e valorizzazione del patrimonio lombardo.

I progetti finanziati in provincia di Lecco

Ambito A – Promozione

– Associazione Colico Festival Musica sull’Acqua – Lecco – Festival Musica sull’Acqua 2026: 25.000 euro

– Res Musica – Centro Ricerca e Promozione Musicale – Lecco – MedFest – Medioevo Festival in Lombardia 2026: 15.000 euro

– Comune di Lecco – Lecco – Festival Lecco Città dei Promessi Sposi – edizione 2026: “Le parole di Manzoni, tra guerra, giustizia e desiderio di libertà”: 25.000 euro

– Consorzio Brianteo Villa Greppi – Lecco – Villa Greppi: tutta la musica che vuoi: 25.000 euro

– Les Cultures – Laboratorio di Cultura Internazionale APS – Lecco – Immagimondo. Viaggi, luoghi, culture – 29ª edizione: 10.000 euro

Ambito D – Patrimonio immateriale

– Parco Monte Barro – Galbiate – Una storia rurale nelle colline in Brianza: 8.500 euro

Ambito D – Patrimonio culturale ecclesiastico

– Parrocchia Sacro Cuore – Lecco – Restauro superfici affrescate antica chiesa di Sant’Egidio – Lecco: 20.000 euro.